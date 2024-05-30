Газаров уточнил, что работал с Заворотнюк лишь однажды, однако еще несколько раз они случайно пересекались на площадке.

«Это трагедия, это драма и для всех окружающих, и для искусства. Она была заметным человеком и очень замечательной актрисой. Я скорблю, как и многие», - сказал он.

Актер добавил, что Заворотнюк оставила значительный след в искусстве. По его словам, именно благодаря ее игре сериал «Моя прекрасная няня» приобрел огромный успех у публики.

Анастасии Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда боролась с опухолью головного мозга и не появлялась на публике.