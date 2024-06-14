14 июня 2024, 16:43

«Это должен был быть отличный день». Анну Седакову срочно прооперировали

Global Look Press
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Певицу Анну Седакову срочно прооперировали в одной из московских клиник. Об этом артистка сообщила на свой странице в социальной сети Instagram*.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию МУЗ-ТВ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда не иду», - написала певица.

По словам Седаковой, после выписки ей потребуется достаточно длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Певица отказалась называть причину экстренной госпитализации, но допустила, что позже расскажет подробнее о произошедшем. Она попросила у поклонников поддержки, понимания и приватности.

Ранее стало известно, что в больницу попала актриса Настасья Самбурская. Она пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за переработок.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Больницы Музыка Шоу-бизнес
14 июня 2024, 14:25
Слепакова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Global Look Press
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Юмориста Семена Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Слепаков Семен Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

В чем конкретно заключалось нарушение, не уточняется. Суд назначил юмористу административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Слепаков* ликвидировал последний бизнес в России. Свое ИП он использовал для получения доходов от рекламы и выполнения различных контрактов.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Суд Россия Иноагенты
14 июня 2024, 11:26
Суд вернул исковое заявление Успенской к Киркорову
РИА «Новости»
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Иск певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову вернули заявителю. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Иск Любы Успенской к Филиппу Киркорову возвращен - неправильная подсудность. Перефразируя Чехова: „На деревню дедушке. От бабушки“», - прокомментировал звездный юрист.

Заявление рассматривал Басманный районный суд Москвы. Представитель Успенской указала, что порочащие артистку высказывания содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер».

Ссора между артистами началась после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Король поп-эстрады заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».

Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская Шоу-бизнес
14 июня 2024, 10:37
Жена Канье Уэста обнажила ягодицы во время шопинга в Японии
Global Look Press
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Модель Бьянку Цензори, жену рэпера Канье Уэста, сфотографировали в откровенном боди во время шопинга в Токио. Снимки знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

Уэст и Цензори подобрали для похода по магазинам одежду в белых тонах. Рэпер надел куртку с капюшоном и широкие брюки, а его возлюбленная - боди с высоким горлом. Модель продемонстрировала публике свои подтянутые ноги и круглые ягодицы, завершив образ белыми резиновыми тапочками.

Поклонники пары в соцсетях пошутили, что рэпер наконец подберет для своей жены одежду, в которой она не будет выглядеть слишком вульгарно. Например, в конце мая модель засняли на улицах Лос-Анджелеса без штанов. На ней были капроновые колготки и топ телесного цвета.

Ранее бывшая ассистентка Уэста Лорен Пишотта обвинила артиста в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. По ее словам, музыкант отправлял ей непристойные сообщения и видео сексуального характера.

Одежда Модели Япония Канье Уэст Шоу-бизнес
14 июня 2024, 09:54
Отца Киркорова обманули на 3,5 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Отца Филиппа Киркорова, 92-летнего Бедроса Киркорова, обманули на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на его адвоката Олега Кулагина.

По информации канала, Киркоров-старший дал взаймы бизнесмену Санасару Б. в июне 2023 года после нескольких месяцев знакомства. Предполагаемый мошенник втерся в доверие к артисту - регулярно общался, звал в ресторан, рассказывал о своих бизнес-успехах. Взяв у него в долг, не ограничился устным обещанием вернуть деньги - стороны написали расписку, в которой Б. обязался сделать это до 10 октября 2023 года. Однако, судя по всему, возвращать средства он на самом деле не планировал.

Как пояснил Олег Кулагин, выяснилось, что на предпринимателя не оформлено никакого имущества, у него даже нет банковских счетов, а в марте 2024 года суд признал его банкротом.

«Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся», - отметил адвокат.

Бедрос Киркоров обратился в полицию и потребовал привлечь должника к ответственности по статье о мошенничестве. Местонахождение злоумышленника неизвестно.

Ранее СМИ широко обсуждали личную жизнь Киркорова-старшего.

Долги Суд Филипп Киркоров Мошенничество Деньги Полиция

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