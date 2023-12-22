«Это было охренительное путешествие». Янковский прокомментировал финал «Слова пацана»

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было охренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», - написал актер.

Фотография собрала 75 тысяч «лайков» за пару часов, а также больше тысячи комментариев. Пользователи написали, что судьба героев все-равно не до конца ясна, есть недосказанность.

Писатель Роберт Гараев признался, что предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова.

Ранее журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией. Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. Так, седьмую серию доработали лишь частично, а восьмую пересняли.