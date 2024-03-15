«Это было очень мило». Киркоров закатил вечеринку после развода с Пугачевой

Звездная пара была в браке 10 лет. Их официальный развод произошел в 2005 году. Киркоров отметил, что самостоятельно организовал мероприятие по случаю расставания.

«Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», - рассказал он.

По мнению Киркорова, подобный подход к окончанию отношений нормален. На вечеринке в честь развода поднимали тосты, вспомнил артист, смеялись и вспоминали хорошее.

Кроме того, телеведущая и блогер Ольга Бузова иронично прокомментировала появление Киркорова в передаче, заявив, что она рада, что «сегодня он зашел в ту дверь».

Кроме того, в эфире программы Киркоров продемонстрировал татуировки, которые он набил во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора».