«Это было очень мило». Киркоров закатил вечеринку после развода с Пугачевой
Российский певец Филипп Киркоров признался, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой в ресторане. Об этом он рассказал в эфире программы «Это нормально?» на ТНТ.
Звездная пара была в браке 10 лет. Их официальный развод произошел в 2005 году. Киркоров отметил, что самостоятельно организовал мероприятие по случаю расставания.
«Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», - рассказал он.
По мнению Киркорова, подобный подход к окончанию отношений нормален. На вечеринке в честь развода поднимали тосты, вспомнил артист, смеялись и вспоминали хорошее.
Кроме того, телеведущая и блогер Ольга Бузова иронично прокомментировала появление Киркорова в передаче, заявив, что она рада, что «сегодня он зашел в ту дверь».
Кроме того, в эфире программы Киркоров продемонстрировал татуировки, которые он набил во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора».