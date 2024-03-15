15 марта 2024, 14:19

«Это было очень мило». Киркоров закатил вечеринку после развода с Пугачевой

Global Look Press
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Российский певец Филипп Киркоров признался, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой в ресторане. Об этом он рассказал в эфире программы «Это нормально?» на ТНТ.

Звездная пара была в браке 10 лет. Их официальный развод произошел в 2005 году. Киркоров отметил, что самостоятельно организовал мероприятие по случаю расставания.

«Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», - рассказал он.

По мнению Киркорова, подобный подход к окончанию отношений нормален. На вечеринке в честь развода поднимали тосты, вспомнил артист, смеялись и вспоминали хорошее.

Кроме того, телеведущая и блогер Ольга Бузова иронично прокомментировала появление Киркорова в передаче, заявив, что она рада, что «сегодня он зашел в ту дверь».

Кроме того, в эфире программы Киркоров продемонстрировал татуировки, которые он набил во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора».

Филипп Киркоров Отношения Алла Пугачева
15 марта 2024, 14:28
Волочкова выставила откровенное фото в трусах
РИА «Новости»
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Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Она выложила его в своих социальных сетях.

«Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе», - написали под фото.

Ранее Волочкова рассказала о своих многочисленных романах. Балерина заявила, что все мужчины теряют от нее голову.

Танцовщица позировала на кушетке у косметолога, слегка приподнявшись. При этом одета Волочкова была только в полотенце и трусы.

Появление фотографии вызвало бурный отклик в Сети. Как поклонники, так и критики немедленно отреагировали, засыпав Волочкову не только одобрительными, но и ироническими комментариями.

Фото Анастасия Волочкова
15 марта 2024, 13:36
Ани Лорак подала заявление на получение гражданства России
Global Look Press
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Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на источник в окружении певицы.

Как стало известно, артистка подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области. Уже в 2008 году завоевала статус народной артисткой Украины. Но спустя время перестала выступать на родине и перебралась в Россию, где получила немало наград: от «Золотого граммофона» до звания лауреата «Песни года».

В середине лета прошлого года певицу сочли предательницей из-за ее молчания о спецоперации. Однако позже она ответила на осуждения , заявив что больше не боится никаких преград.

Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на источник в окружении певицы.

Паспорта Россия
15 марта 2024, 13:32
Принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон после скандала с фото
Global Look Press
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Принц Уэльский неудачно высказался перед публикой о своей супруге Кейт Миддлтон в разгар драмы в королевской семье. Это привело к еще большему резонансу на фоне неутихающего скандала с отредактированными снимками. Об этом сообщило издание PageSix.

Изначально будущий монарх решил придерживаться нейтралитета и ничего не говорил о произошедшем недавно событии. Таким образом, конечно, на него посыпалась волна критики от таблоидов и экспертов.

Однако ситуация достигла пика, когда принц Уильям публично высмеял способности жены, причем не понимая, что он сам рушит свою и ее репутации. Так, принц Уэльский посетил открытие молодежного благотворительного центра в Лондоне. Там вместе с детьми он украшал печенье.

«На самом деле это не самая впечатляющая работа. Моя жена в этом намного талантливее меня», - сказал Уильям.

Судя по его лицу, он тогда не понял, как его ирония звучит в свете скандала. В Сети на будущего короля уже повесили ярлыки «глупый» и «недальновидный», а эксперты с ужасом смотрят, как член королевской семьи закапывает свою репутацию перед занятием престола.

Ранее Британия простилась с очередным членом королевской семьи.

Лондон Скандалы Королевская семья Британии
15 марта 2024, 12:40
Группа «Город 312» нашла новую солистку
РИА «Новости»
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Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Назарова, долгое время занимавшая позицию солистки в популярной в 2000-х группе, заявила, что вынуждена сделать перерыв в своей карьере из-за проблем с голосом. У нее начались сложности со связками после коронавируса. Ей предстоит продолжительный период реабилитации.

«Я достаточно серьезно перенесла коронавирус и получила сильное осложнение на связку. И сейчас, к сожалению, не могу порадовать своим участием в концертах группы „Город 312“, не могу с вами встретиться и спеть вам что-нибудь очень хорошее», - заявила солистка.

Ее место в коллективе займет Диана Макарова, вокалистка, которая привлекла внимание музыкантов во время шоу «Голос» на Первом канале.

«Может быть вы будете считать, что она что-то поет по-другому, не так как я. Не сравнивайте. Потому что не надо вообще сравнивать», - подчеркнула Ая.

Она добавила, что на концертах зрители услышат новые песни, которая солистка не успела записать с группой.

Недавно Максим Фадеев рассказал в соцсетях о новом составе группы Serebro , которую он решил собрать заново. По его словам, нашли уже двух из трех певиц. Также знаменитый продюсер заявил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

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