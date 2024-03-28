«Это был пинок под зад». Светлаков рассказал об уходе из «Уральских пельменей»

Светлаков сообщил, что причиной его ухода из знаменитой команды стал конфликт с одним из участников проекта.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», - поделился юморист.

Он уточнил, что в настоящее время обидчик комика уже не является членом коллектива. При этом остальные участники команды возражали против того, чтобы Светлаков покидал их.

Шоумен также рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. По словам юмориста, он пообещал певице не распространяться на тему их взаимоотношений.