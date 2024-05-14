«Это был не Валентин». Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным

Киркоров рассказал, что навестил Юдашкина в Подмосковье. По его словам, супруга модельера Галина интуитивно ощущала приближение смерти своего мужа и поэтому пригласила артиста провести время вместе. Сам исполнитель признался, что был потрясен состоянием модельера.

«Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», - рассказал поп-король.

Модельер Валентин Юдашкин скончался в мае 2023 года в возрасте 59 лет. Причиной его смерти стал рак почки в последней стадии и метастазы в головном мозге.

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