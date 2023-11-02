«Это бред». Отец Филиппа Киркорова не сбегал из больницы

В Сети распространились данные о том, что Бедрос Киркоров якобы покинул медучреждение, не долечив пневмонию. Однако Успенская рассказала, что на самом деле отец знаменитого эстрадного певца находится в больнице на обследовании.

«Это неправда. Он в больнице на обследовании. <…> Не сбегал, это бред», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что 91-летний Бедрос Киркоров сам обратился в гериатрическое отделение московской клиники с жалобами на одышку, слабость и боли в спине. Врачи диагностировали у него нарушение бронхиальной проходимости, пневмонию и двусторонний гидроторакс. Киркорова-старшего оставили на стационарном лечении.

Появлялась также информация о резком ухудшении самочувствия Бедроса Киркорова. Однако сам он в беседе с «360» заверил, что чувствует себя нормально.