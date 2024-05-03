«Всегда была только рада вернуться в сериал, в прекрасных отношениях со съемочной группой. Можно долго продолжать свой монолог… Но это большое предательство по отношению ко мне», - заявила Ильюхина.

Актриса пояснила, что поклонники сериала надеялись на ее возвращение в проект. Более того, ей в руки попал сценарий, благодаря которому она узнала, что сюжет продолжения «Ворониных» развивается вокруг ее персонажа.

Продолжение ситкома выйдет под новым названием - «Костя-Вера». В нем снимутся прежние актеры, исполнившие главные роли, - Екатерина Волкова и Георгий Дронов.

Недавно актрису Анну Фроловцеву, которая исполнила роль Гали в сериале «Воронины», положили в больницу. У нее появилась боль в сердце , которая отдавала в руку и под лопатку.

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