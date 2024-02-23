Слухи о романе звезды сериала «Слово Пацана» с Муцениеце распространились в Сети. Там заявили, что Никиту якобы очаровала его коллега. Многие отметили, что актер так увлекся Агатой, что оставил свою жену. Питиримова подчеркнула, что поклонники Муцениеце не точны в фактах и датах.

Жена Кологривого отметила, что они с супругом в отличных отношениях и не в разводе. Все остальное - их личное дело, «дальше будет видно».

«Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», - подчеркнула артистка.

Кологривый и Муцениеце вместе снялись в киноленте «Я - медведь». Актеры знакомы с 2021 года.

Ранее артист заявил, что согласен сыграть роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в биографическом фильме.