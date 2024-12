«Ест, но не разговаривает». У Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела

Житель штата Калифорния нашел на заброшенном складе 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Треки записали еще до выхода в свет альбома Dangerous - между 1989 и 1991 годами. Обнаруживший коллекцию Грегг Масгроув рассказал, что узнал о складе от своего знакомого, который купил помещение.

Ранее здание принадлежало музыкальному продюсеру Брайану Лорену.

«Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен <…> просочились в Сеть», - отметил Масгроув.

В числе неизданных композиций - песни под Don’t Believe It («Не верь в это») и Truth on Youth («Правда о молодости»).

В ноябре 2024 года в возрасте 91 года умер известный американский продюсер и композитор Куинси Джонс. Он работал с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном. Музыкант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.