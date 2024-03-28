28 марта 2024, 03:55

«Есть два пути». Музыкант Устьянцев рассказал, как «выстрелить» с треком

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Существует два способа, как написать трек, который может «залететь» в топ-чарты, заинтересовав слушателей. Об этом заявил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Есть два пути. Либо прошерстить „ВКонтакте“ топ-чарт, понять, что сейчас актуально и попробовать сделать что-то подобное. Смять это в один большой ком непонятно чего и сделать по лекалам подобное», - рассказал артист.

По его словам, есть шансы, что это зайдет слушателям. При этом собеседник «360» добавил, что второй путь как раз настоящий.

«Ты садишься и не думаешь о том, что ты делаешь хит. Ты просто делаешь искренне, по-настоящему музыку, вкладываешь в нее настоящие эмоции. И тогда зритель это услышит», - заявил музыкант.

Устьянцев объяснил успех второго пути тем, что сейчас поп-музыка в основном бездушная, так как она делается по определенным правилам. По его словам, при желании этому можно научиться, используя те же книги, пособия и статьи. Правда, ничего великого в итоге не получится.

Песни Россия Музыка Интервью
28 марта 2024, 04:14
Умер актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман
РИА «Новости»
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Актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман - легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», - говорится в некрологе.

Артист ушел из жизни 27 марта во Всемирный день театра.

Юрий Михайлович окончил Воронежский театральный институт, после которого выбрал Ярославский ТЮЗ, где прослужил с 1984 по 1992 год. Коллектив театра уже выразил соболезнования родным и близким Мастера.

Юрий Михайлович также являлся директором, сооснователем и актером Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема». Последняя помогала при организации съемок сериала «Слово пацан» в Ярославле.

Помимо работы в театре Виксман снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка» и Малыги в фильме «Молодой волкодав».

Смертность Россия Актеры
28 марта 2024, 04:01
Светлаков «голым» спасался при теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Шоумен Сергей Светлаков спасал свою жизнь при теракте в Crocus City Hall, не думая о верхней одежде. Подробностями он поделился в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.

«Голые, босиком бежали. Вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», - рассказал Светлаков.

По словам шоумена, девушки, которые спасались вместе с ним, выбежали из здания также босиком, не почувствовав этого.

Страшные моменты спасения из горящего Crocus City Hall Сергей Светлаков также ранее рассказал журналистке Ксении Собчак. Телеведущий отметил, что когда прозвучали первые выстрелы, все выскочили в узкий коридор.

В этот момент террористы стреляли буквально уже в нескольких метрах. Люди забаррикадировали вход в коридор диванами и стульями, а потом вышли из здания через запасные выходы.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall. Группа боевиков открыла огонь по зрителям концерта группы «Пикник». По данным МЧС, жертвами теракта стали 143 человека , более 180 пострадали.

Стрельба Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:59
Ушел из жизни актер Олег Бабуев
РИА «Новости»
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Один из старейших артистов Бурятии, актер театра и кино Олег Бабуев скончался на 71-м году жизни. Он умер 27 марта, в День театра, сообщило агентство «Буряад Yнэн».

Бабуев сыграл в биографической картине «9 секунд», которая еще находится в производстве. Она должна выйти осенью, но актер не дожил до ее премьеры.

Причина смерти артиста не указывается.

Бабуев получил образование в Дальневосточном институте искусств. После его окончания начал служить в Бурятском академическом театре драмы имена Хаца Намсараева, где дебютировал в спектакле «Старший сын», причем успешно. За годы своей творческой деятельности он сыграл более 100 ролей в спектаклях.

Его считали универсальным актером. Также он преподавал, вел курс режиссуры и сценарной композиции в Бурятском государственном университете.

В 1993 году ему присвоили звание народного артиста Бурятии, а в 2000 - заслуженного артиста России. В 2012 году Бабуева наградили орденом Дружбы. Его имя внесено в Книгу почета министерства культуры Республики Бурятия.

Смертность Фильмы Россия Актеры Бурятия
27 марта 2024, 22:19
Стивен Сигал навестил пострадавших во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, навестил пострадавших при теракте в Crocus City Hall, находящихся на лечении в ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав России.

«Он поблагодарил врачей за работу и пожелал пациентам выздоровления», - уточнило агентство.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате теракта остаются в крайне тяжелом состоянии , 19 человек, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом, а еще 34 пациентов - в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в основном с огнестрельными ранениями, ожогами, отравлением продуктами горения и переломами.

Сегодня, 27 марта, один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли.

Ранее в СКР сообщили об установлении личностей 84 погибших , в числе которых пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет, во время теракта в Crocus City Hall.

Больницы Минздрав Актеры Стрельба в Crocus City Hall

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