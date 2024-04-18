18 апреля 2024, 15:03

ЕСПЧ отклонил иск Киркорова против Литвы

РИА «Новости»
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Европейский суд по правам человека принял решение отклонить жалобу певца Филиппа Киркорова на нарушение его прав из-за запрета на въезд в Литву. Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

Литовские власти объяснили решение ограничить доступ Киркорова , являющегося гражданином России и Болгарии, на территорию страны и запретить ему проведение концертов соображениями национальной безопасности и его позицией по вопросу присоединения Крыма к России. Въезд Киркорову запретили на пять лет, с января 2021 года.

После отказа вильнюсского суда отменить этот запрет и поддержки решения Высшим административным судом Литвы певец решил обратиться в ЕСПЧ.

Разбирательство инициировали в феврале 2022 года. Киркоров, опираясь на статью о свободе выражения мнений и статью о защите собственности, утверждал, что испытал давление из-за своих политических взглядов и потерял доход из-за отмененных концертов.

После рассмотрения доводов обеих сторон, суд в Страсбурге признал, что хотя действия Киркорова попадают под защиту права на распространение информации и идей, запрет на его въезд в Литву был оправдан с точки зрения как национальной безопасности, так и общественного порядка на уровне законодательства Литвы и ЕС.

ЕСПЧ согласился с выводами литовских судов о том, что введенный запрет не являлся несоразмерным ограничением прав Киркорова, учитывая отсутствие у артиста семейных, социальных или экономических связей с Литвой.

«В материалах дела не было ничего, что позволяло бы предположить, что национальные суды допустили ошибку в своей оценке фактов или применили закон произвольным или необоснованным образом», - заявили в ЕСПЧ.

Ранее продюсера Юрия Бардаша возмутило восстановление репутации Киркорова после «голой» вечеринки. Поездку певца в Донбасс он назвал формальностью.

Суд Филипп Киркоров Литва Запреты
18 апреля 2024, 14:38
Рената Литвинова снялась в купальнике на пляже
РИА «Новости»
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Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала снимок в своем личном блоге.

Ранее Литвинова ответила на слухи о получении французского гражданства. Знаменитость отметила, что не собирается менять документы и другого паспорта у нее «нет и не будет».

Актриса Сальма Хайек также выложила фотографию в купальнике с глубоким декольте. Снимок она сделала во время отдыха на лодке.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.

Литвинова появилась перед объективом в элегантном черном слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе.

Снимки были сделаны в Майами. В США актриса прилетела в преддверии сольного концерта певицы Земфиры*.

США Отдых Кино Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 13:45
Ортман назвала причину возрождения группы «Тутси»
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Певица Ирина Ортман вернулась в группу «Тутси». Коллектив возобновил гастроли по стране, сообщила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

«Наше решение возобновиться было абсолютно обоюдным. Мы все скучали друг по другу, записали несколько песен, сейчас гастролируем и очень этому рады», - сказала она.

Ортман отметила, что у нее и коллег не было сильного стремления возрождать группу, они просто записали одну композицию. После того, как песня стала популярной среди поклонников, певицы приняли решение попробовать еще раз выступать вместе.

Исполнительница добавила, что каждая участница группы «Тутси» занималась сольной карьерой в разные времена. При этом никакого соперничества не было.

Ранее участницы группы «Тутси» рассказали, почему распался коллектив. По словам Ортман, для этого пришло время. Однако Наташа Ростова считает, что они просто брали перерыв.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 13:26
Ани Лорак сообщила о смерти отца
РИА «Новости»
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Отец певицы Ани Лорак ушел из жизни. Ему было 77 лет. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге.

Певица опубликовала архивную черно-белую фотографию и оставила трогательную подпись.

«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», - написала она.

Известно, что отец певицы, Мирослав Иванович, ушел из семьи еще до рождения дочери, а мать Лорак не смогла обеспечить девочку с братом, поэтому отдала их в интернат. Папа навещал дочь, но она отказывалась жить с ним.

Недавно Ани Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить российское гражданство. В феврале она подала документы. Певица представила свежий сингл «Танцы» на шоу «Вечерний Звук».

На Украине предложили лишить певицу звания народной артистки. По мнению украинских депутатов, Россия использует певиц в качестве «информационного оружия, которое воздействует на слабые умы и уши патриотов».

Музыка Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 13:09
«Человек со стержнем». Никас Сафронов высказался о характере Пугачевой
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Народная артистка СССР Алла Пугачева перестала общаться со многими публичными людьми после отъезда за границу. Художник Никас Сафронов в беседе с teleprogramma.pro поделился воспоминаниями о дружбе с певицей и назвал ее качества.

«Алла Пугачева - интересный рассказчик, удивительная хозяйка, невероятно гостеприимная, с ней уютно в общении. Она была в то время, когда мы общались, очень гибкая, умная, сообразительная, и вообще сама по себе она уникальный человек. Дружить с ней мне было комфортно и легко. Это человек со своим стержнем, но она не коварная», - сказал он.

Сафронов пояснил, что сейчас с артисткой не общается, но в былые времена она заходила к нему в гости на праздники. Художник тоже приезжал в ее замок в поселок Грязь. Он подчеркнул, что воспоминания о Пугачевой остались только позитивные, так как между ними никогда не было недопонимания.

Художник добавил, что певица заслуженно получила свою популярность, потому что много трудилась и гастролировала по стране. Он напомнил, что Пугачева не раз приезжала в Чернобыль после трагедии, посещала Афганистан во времена переворота, чтобы поддержать наших солдат.

Ранее актриса Эвелина Бледанс публично поддержала певицу Аллу Пугачеву, выразив надежду на ее скорое возвращение в Россию. После этого комментаторы раскритиковали артистку в Сети , доведя до проблем со здоровьем.

Алла Пугачева Никас Сафронов Шоу-бизнес

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