ЕСПЧ отклонил иск Киркорова против Литвы

Литовские власти объяснили решение ограничить доступ Киркорова , являющегося гражданином России и Болгарии, на территорию страны и запретить ему проведение концертов соображениями национальной безопасности и его позицией по вопросу присоединения Крыма к России. Въезд Киркорову запретили на пять лет, с января 2021 года.

После отказа вильнюсского суда отменить этот запрет и поддержки решения Высшим административным судом Литвы певец решил обратиться в ЕСПЧ.

Разбирательство инициировали в феврале 2022 года. Киркоров, опираясь на статью о свободе выражения мнений и статью о защите собственности, утверждал, что испытал давление из-за своих политических взглядов и потерял доход из-за отмененных концертов.

После рассмотрения доводов обеих сторон, суд в Страсбурге признал, что хотя действия Киркорова попадают под защиту права на распространение информации и идей, запрет на его въезд в Литву был оправдан с точки зрения как национальной безопасности, так и общественного порядка на уровне законодательства Литвы и ЕС.

ЕСПЧ согласился с выводами литовских судов о том, что введенный запрет не являлся несоразмерным ограничением прав Киркорова, учитывая отсутствие у артиста семейных, социальных или экономических связей с Литвой.

«В материалах дела не было ничего, что позволяло бы предположить, что национальные суды допустили ошибку в своей оценке фактов или применили закон произвольным или необоснованным образом», - заявили в ЕСПЧ.

Ранее продюсера Юрия Бардаша возмутило восстановление репутации Киркорова после «голой» вечеринки. Поездку певца в Донбасс он назвал формальностью.