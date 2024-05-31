Артистка рассказала, что Тарасов так и не отдал ей Mercedes-AMG, который подарил в 2015 году, когда они состояли в браке. Бузова отметила, что спортсмен забрал у нее автомобиль еще до развода.

«Он в каком-то интервью сказал: „Мне очень стыдно, что я так с ней поступил“. Ну, если стыдно - верни тачку», - сказала она.

Официальный брак певицы и футболиста продлился четыре года. В 2016 году пара окончательно рассталась.

Недавно Бузова публично унизила экс-супруга , указав на его неумение играть в футбол. Она заявила со сцены во время церемонии «Winline Герои РПЛ», что Тарасов остается медийным футболистом только благодаря ее популярности.