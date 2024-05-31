31 мая 2024, 11:40

«Если стыдно — верни тачку». Бузова обратилась к экс-мужу Тарасову

Global Look Press
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Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова напомнила бывшему супругу Дмитрию Тарасову о его скверном поступке и предложила реабилитироваться. В эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай» она призвала футболиста вернуть ей автомобиль.

Артистка рассказала, что Тарасов так и не отдал ей Mercedes-AMG, который подарил в 2015 году, когда они состояли в браке. Бузова отметила, что спортсмен забрал у нее автомобиль еще до развода.

«Он в каком-то интервью сказал: „Мне очень стыдно, что я так с ней поступил“. Ну, если стыдно - верни тачку», - сказала она.

Официальный брак певицы и футболиста продлился четыре года. В 2016 году пара окончательно рассталась.

Недавно Бузова публично унизила экс-супруга , указав на его неумение играть в футбол. Она заявила со сцены во время церемонии «Winline Герои РПЛ», что Тарасов остается медийным футболистом только благодаря ее популярности.

Ольга Бузова Футбол Громкие разводы Машины
31 мая 2024, 11:17
Мадонна попала под суд за «порнографию» на своем шоу
Global Look Press
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Певицу Мадонну ждет судебное разбирательство из-за ее откровенного шоу. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, фанаты подали коллективный иск в суд на 65-летнюю исполнительницу, побывав на ее концерте.

Один из поклонников рассказал, что 7 марта выступление певицы началось позже запланированного времени. По его словам, в зале было очень жарко, так как артистка запретила включать кондиционеры, она порекомендовала зрителям раздеться.

«Заставлять зрителей часами ждать в жарких помещениях и принуждать к просмотру порнографии без предупреждения - это демонстрация неуважения Мадонны к своим поклонникам», - посетовал очевидец.

Он отметил, что ушел с концерта с полным ощущением присутствия в фильме для взрослых.

Ранее Мадонна спровоцировала слухи о новом романе с молодым британским боксером Ричардом Риакпроэ. Певица и спортсмен стали много времени проводить вместе, но источник утверждает, что они просто друзья.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
31 мая 2024, 10:38
Светлану Немоляеву выписали из больницы
РИА «Новости»
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Актрису Светлану Немоляеву уже выписали из больницы. Как рассказала 360.ru сама артистка, впереди ее ждет спектакль.

«Все в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле», - отметила актриса.

Голос артистки был бодрым. Она уточнила, что сейчас находится на даче.

По информации Telegram-канала Mash, больничный Немоляевой оставили открытым еще минимум на неделю. Артистке запретили любой стресс и физические нагрузки.

Уже 1 июня Немоляева должна была участвовать в спектакле «Бешеные деньги». Однако его заменили другой постановкой.

Информация о госпитализации актрисы появилась 19 мая. Она оказалась в одной из столичных больниц с коронавирусом. Сама звезда «Служебного романа» отметила, что переносит болезнь достаточно легко. Немоляева расстроилась из-за переноса ближайших концертов.

Больницы Болезни Концерты Спектакль Театры
31 мая 2024, 09:29
Даня Милохин решил вернуться в Москву
РИА «Новости»
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Блогер Даня Милохин, живущий в Таиланде, планирует вернуться в Москву летом. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Авторы канала отметили, что тиктокер пытается заранее «задобрить россиян», заворачиваясь в флаг РФ на стримах и обещая выходить с ним на бои. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев сообщил журналистам, что постоянно находится с блогером на связи и тот действительно обещает приехать домой «очень скоро».

После отъезда из России Даня Милохин позволял себе негативные высказывания о стране. Когда летом 2023 года он вернулся в российскую столицу, его встретили не очень радушно - предложили отправить в армию , чтобы перевоспитать в патриотическом ключе. Угроза призыва заставила блогера бежать уже через два дня.

По данным СМИ, весной 2024 года Милохину пришла повестка из военкомата. Но, видимо, теперь его это не пугает.

Блогеры Россия Москва
31 мая 2024, 02:16
Неузнаваемый Гоша Куценко с усами и в кепке собрал на премьере «Непослушников» своих жен
Global Look Press
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Российский актер Гоша Куценко появился на красной дорожке на премьере фильма «Непослушники» с усами и в кепке, подаренной ему 10 лет назад. На мероприятии в киноцентре «Октябрь» присутствовали обе жены артиста, сообщило издание mk.ru.

Куценко пояснил, что на съемках фильма обгорел на солнце, и под кепкой скрывает ожог. Вместе с ним премьеру посетила его вторая жена Ирина Скриниченко и две их общих дочери Света и Женя.

Также поздравить актера с выходом фильма пришла его первая супруга Мария Порошина со старшей дочерью Полиной. На красной дорожке жены Гоши Куценко появились отдельно.

Ранее СМИ сообщили, что Куценко задолжал судебным приставам около 700 тысяч рублей. Задолженность возникла из-за ДТП в 2014 году.

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