22 февраля 2024, 03:13

«Если бы вовремя эмигрировал». Галкин на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом

РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом. Мероприятие проходило в Таллине в «Концертном зале Алексела», об этом написало агентство Regnum.

«Мне 47 лет, я еще не такой уж и старый. 47 лет - возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», - попытался пошутить Галкин*.

По информации агентства, билеты на концерт юмориста раскупали плохо, нераспроданные билеты раздавали бесплатно украинским беженцам. И все равно зал на выступлении был неполный.

После массовой отмены концертов гонорары юмориста за корпоративы упали почти вдвое. Галкин* не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В Эмиратах комика оштрафовали за разжигание межнациональной розни.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Эстония Иисус Христос Максим Галкин
22 февраля 2024, 03:39
Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Global Look Press
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Американский актер Том Круз и дочь бывшего депутата Госдумы россиянка Эльсина Хайрова расстались. Об этом газете The Sun сообщили источники.

Издание утверждает, что американский актер желает сохранить с россиянкой хорошие отношения, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», - приводит газета слова источника.

Отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя», добавил собеседник издания.

Актер перестал скрывать отношения с россиянкой в феврале 2024 года. Пара стала появляться на мероприятиях, хотя и старалась сохранить конфиденциальность.

Впервые американскую звезду заметили в компании Хайровой в декабре прошлого года. СМИ предположили, что 62-летний голливудский актер снова пытается построить личную жизнь.

Лондон Голливуд Отношения Актеры
22 февраля 2024, 03:07
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит выпил водку и спел «Калинку» в Москве
РИА «Новости»
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Звезда турецкого сериала «Великолепный век», актер Бурак Озчивит исполнил русскую народную песню «Калинка» во время встречи с поклонниками в Москве. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал Suрer.ru.

На кадрах артист в белом строгом костюме сидит на сцене в белоснежном кресле. В руках знаменитость держит микрофон, и под аккомпанемент оркестра вместе с ведущим мероприятия поет несколько строк из знаменитой композиции.

Перед исполнением песни ведущие попросили Озчивита сказать слова «калинка» и «моя».

Когда знаменитость из Турции прилетел в Москву, его встретили с караваем. По словам артиста, он даже умудрился попробовать водку. Алкогольный напиток актер оценил по достоинству.

«Я сегодня познакомился с русской культурой и немножко попробовал русской водки. <…> Хорошая», - заявил Озчивит.

Ранее студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана спели «Катюшу» на русском под баян в Одинцове. Они учатся в России по программе культурного обмена.

Турция Сериалы Песни Актеры
21 февраля 2024, 23:17
«Проблемы вернулись». Певица Zivert заявила об уходе со сцены из-за ухудшения здоровья
РИА «Новости»
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Российская певица Zivert (настояще имя — Юлия Зиверт) отменила все ближайшие выступления и заявила, что намерена закончить вокальную карьеру. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

Российская певица Zivert (настояще имя - Юлия Зиверт) отменила все ближайшие выступления и заявила, что намерена закончить вокальную карьеру. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

Артистка отметила, что такое решение пришлось принять из-за проблем со здоровьем. Ранее знаменитость уже отменяла концерты по этой причине.

«Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», - призналась Zivert.

По словам певицы, она делала уколы, чтобы облегчить свое состояние и продолжить работу, однако теперь ее организм «бьет в колокол», что указывает на острую необходимость всерьез позаботиться о здоровье. В итоге певице пришлось отказаться от концертов по настоянию врачей.

Причину болезненных симптомов звезда не раскрыла.

Ранее хоккеист Иван Дидковский заявил о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем. Он был нападающим в ХК «Сочи».

Болезни Концерты Врачи
21 февраля 2024, 21:34
Евгений Петросян заявил, что травма руки не помешает его сольному концерту
РИА «Новости»
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Народный артист Евгений Петросян получил травму руки, но это не помешает проведению сольного концерта. Об этом юморист рассказал в своем Telegram-канале.

«Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового.<…> Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», - пошутил Петросян.

Артист отметил, что сейчас «все заживает». Он заявил, что гипс не помешает ему провести большой сольный концерт на 2,5 часа, который запланирован на 2 марта. Петросян выразил надежду, что зрители простят, что он будет выступать с согнутой рукой. Концерт «60 лет на эстраде» пойдет в «Москонцерт холле».

Петросян получил травму предплечья со смещением 12 февраля во время прогулки по городу. Артиста прооперировали и наложили гипс.

Концерты Евгений Петросян

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