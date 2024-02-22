«Если бы вовремя эмигрировал». Галкин на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом

«Мне 47 лет, я еще не такой уж и старый. 47 лет - возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», - попытался пошутить Галкин*.

По информации агентства, билеты на концерт юмориста раскупали плохо, нераспроданные билеты раздавали бесплатно украинским беженцам. И все равно зал на выступлении был неполный.

После массовой отмены концертов гонорары юмориста за корпоративы упали почти вдвое. Галкин* не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В Эмиратах комика оштрафовали за разжигание межнациональной розни.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.