13 июня 2024, 12:16

Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта

Global Look Press
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Участники КВН во время разминки в ответ на вопрос генерального директора Первого канала Константина Эрнста предложили ему вернуть в эфир вечернее шоу телеведущего Ивана Урганта. Выпуск телеигры с этим моментом опубликовали на сайте канала.

«Давайте вернем „Вечернего Урганта“ и со старым ведущим», - сказал представитель команды «Флэш-Рояль».

Зал зааплодировал после слов юмориста. Сам гендиректор Первого канала поставил коллективу высший бал.

Блогер Вадим Манукян в беседе с изданием «Абзац» предположил, что таким образом Эрнст рекламирует Урганта, так как ведущий очень нужен Первому каналу.

«Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в свое время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту», - предположил он.

По его мнению, зрители не хотят видеть телеведущего в эфире. Блогер призвал Эрнста прислушаться к запросам и перестать продвигать через КВН свои желания.

Ранее в Нидерландах возмутились выступлению Урганта и телеведущего Владимира Познера. Члены парламента потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений.

Первый канал Рейтинги Иван Ургант Телевидение
13 июня 2024, 11:26
«Мы вообще не в курсе». Пиар-директор Ярушина отреагировала на новость о суде с Инстасамкой
Global Look Press
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Певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд у актера Станислава Ярушина по делу об авторских правах. Ей присудили более двух миллионов рублей после исполнения в его шоу песни «За деньги да». Пиар-директор артиста Сабина заявила 360.ru, что никто ничего не знал о процессе.

«К нам вообще не приходило никакое уведомление, и мы вообще не в курсе этого суда. Сейчас наши юристы разбираются. По идее это должно было прийти не на Стаса, так как Стас просто ведущий, а на нашу организацию, которая снимает ему блог. Мы вообще не понимаем, что произошло», - поделилась она.

Пиар-директор добавила, что о деле она узнала от подписчиков.

«Я не знаю, как относиться к этой новости», - отреагировал актер в своем Telegram-канале.

Информацию о прошедшем суде и назначенных выплатах 360.ru подтвердил директор Инстасамки Максим Столяров.

«Человек использовал трек у себя на YouTube-канале без нашего разрешения», - утончил он.

Согласно материалам дела , конфликт между артистами случился в сентябре 2023 года. Тогда певица Mia Boyka на шоу Ярушина МузLoft вместе с командой актера раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила ее.

Теперь артист должен выплатить два миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч рублей - за оплату юристов, 43,6 тысячи - за оформление нотариального протокола и 39 тысяч рублей - за госпошлину. Кроме того, Ярушина обязали удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего канала.

Суд Песни Музыка Актеры Инстасамка
13 июня 2024, 10:45
Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали на 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Его присудили после интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Минюста, солист группы открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказался в отношении российских граждан и формировал антироссийские взгляды.

Адвокат музыканта заявил, что Котляров* просто высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, так как кадры распространял «Дождь»**. Этот аргумент не убедил суд.

Котляров* вместе со своей супругой, поэтессой Инной Медведун, уехал из России после начала спецоперации. Сейчас он находится в Тбилиси.

Ранее протокол за дискредитацию армии составили на блогера Илью Варламова*. Ему также грозит штраф в 50 тысяч рублей.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентов на территории России.

** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.

Суд Песни Блогеры Музыка Деньги Актеры Инстасамка Шоу-бизнес
13 июня 2024, 03:54
Актриса из «Мажора» Гала Самойлова умерла в Петербурге в 45 лет
Freepik
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Скончалась актриса театра и кино Гала Самойлова. Она умерла в Санкт-Петербурге на 46-м году жизни. Об этом написали в некрологе в социальной сети «ВКонтакте» на странице Новой сцены Александринского театра.

«Сегодня пришла печальная новость - не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», - сказано в сообщении.

Знакомый актрисы Дмитрий Изотов написал, что Самойлова скончалась после продолжительной болезни. В фильмографии актрисы более двух десятков ролей. Зрители знают ее по сериалам «Мажор-2», «Метод Михайлова» и ряду других проектов.

Ранее после тяжелой и продолжительной болезни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов. Ему было 74 года.

Санкт-Петербург Болезни Кино Театры Актеры
13 июня 2024, 02:33
«Выкопала себе яму». Поплавская уличила Ахеджакову в страхе перед проверкой МВД
РИА «Новости»
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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова престала давать интервью и выходить в свет из-за страха проверки правоохранительными органами на предмет дискредитации ею Вооруженных сил России. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявила актриса Яна Поплавская.

По мнению собеседницы издания, Ахеджакова совершила непоправимую ошибку, отвернувшись от российского зрителя, который не понял, как любимая им актриса может нести всякую ересь и стать провокатором.

«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки [на дискредитацию ВС РФ], поэтому решила залечь на дно», - заявила Поплавская.

В марте 2023 года Ахеджакова написала заявление по собственному желанию об уходе из московского театра «Современник».

Актеры Театр "Современник"

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