Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта

«Давайте вернем „Вечернего Урганта“ и со старым ведущим», - сказал представитель команды «Флэш-Рояль».

Зал зааплодировал после слов юмориста. Сам гендиректор Первого канала поставил коллективу высший бал.

Блогер Вадим Манукян в беседе с изданием «Абзац» предположил, что таким образом Эрнст рекламирует Урганта, так как ведущий очень нужен Первому каналу.

«Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в свое время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту», - предположил он.

По его мнению, зрители не хотят видеть телеведущего в эфире. Блогер призвал Эрнста прислушаться к запросам и перестать продвигать через КВН свои желания.

Ранее в Нидерландах возмутились выступлению Урганта и телеведущего Владимира Познера. Члены парламента потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений.