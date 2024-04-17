Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире

Накануне в Москве проходили съемки шоу КВН. На них в качестве члена жюри присутствовал руководитель Первого канала Константин Эрнст.

По сообщениям очевидцев, бывший соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев во время съемок записал поздравление для своего коллеги. Присутствующие при разговоре отметили, что телеведущий несколько раз искрометно пошутил в своей манере.

«Иван пару раз разнес зал», - сообщили зрители.

На неделе, 16 апреля, Ургант отпраздновал свой 46-й день рождения.

Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти осенью.