Энтони Хопкинс станцевал румбу на кухне и покорил интернет

На видео 85-летний актер бодро танцует с улыбкой на лице, в Сети ролик тут же стал вирусным. Поклонники Хопкинса пришли в восторг от активности актера и завалили его комплиментами в комментариях. Некоторые отметили, что не могут не видеть в нем Ганнибала Лектора, которого Хопкинс блестяще сыграл в «Молчании ягнят».

В фильмографии Хопкинса более 200 фильмов. Актер дважды получал статуэтку «Оскара», а также специальную премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. Недавно Хопкинс сыграл основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новой картине Мэтта Брауна.

Ранее Федерация актеров телевидения и радио США сообщила о прекращении забастовки. Актеры Голливуда решили приостановить забастовку в связи с достижением предварительного соглашения на один миллиард долларов.