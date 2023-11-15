15 ноября 2023, 01:02

Энтони Хопкинс станцевал румбу на кухне и покорил интернет

Кинопоиск
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Актер Энтони Хопкинс опубликовал в TikTok ролик с танцем, который за сутки набрал более семи миллионов просмотров. Звезда Голливуда станцевал румбу под «Mambo Italiano» во время приготовления итальянского блюда.

На видео 85-летний актер бодро танцует с улыбкой на лице, в Сети ролик тут же стал вирусным. Поклонники Хопкинса пришли в восторг от активности актера и завалили его комплиментами в комментариях. Некоторые отметили, что не могут не видеть в нем Ганнибала Лектора, которого Хопкинс блестяще сыграл в «Молчании ягнят».

В фильмографии Хопкинса более 200 фильмов. Актер дважды получал статуэтку «Оскара», а также специальную премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. Недавно Хопкинс сыграл основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новой картине Мэтта Брауна.

Ранее Федерация актеров телевидения и радио США сообщила о прекращении забастовки. Актеры Голливуда решили приостановить забастовку в связи с достижением предварительного соглашения на один миллиард долларов.

Голливуд Актеры
15 ноября 2023, 01:05
Концерт «Парка Горького» в Москве перенесли из-за гибели родственников Намина
РИА «Новости»
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Концерт группы «Парк Горького» перенесли на другую дату из-за болезненных обстоятельств в семье основателя коллектива Стаса Намина. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

«В связи с трагедией, случившейся в семье основателя и продюсера группы „Парк Горького“ Стаса Намина, московский концерт легендарной рок-группы переносится на 1 марта 2024 года», - сказано в публикации.

В сообщении отметили, что все ранее купленные билеты будут действовать в новую дату. Также предстоящее мероприятие будет стартовой точкой турне по миру группы «Парк Горького» в следующем году.

Тела родственников Намина нашли в семейном коттедже в деревне Крюково в ночь на 19 октября. Пасынка основателя «Парка Горького» Романа Новикова задержали по подозрению в убийстве родных. Обвиняемый сознался в содеянном. На допросе мужчина объяснил, что сделал это из-за давнего семейного конфликта.

Убийства Концерты Музыка
15 ноября 2023, 00:43
Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике. Артист посетил премьеру фильма Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война», сообщил портал Bimru.

В киноленте актеру досталась одна из ведущих ролей, поэтому он пришел на мероприятие. Присутствующие на премьере отметили, что Домогаров был в хорошем настроении, улыбался и охотно позировал фотографам.

Журналисты предположили, что актер особо не готовился к выходу в свет, поскольку он отдал предпочтение максимально простому и лаконичному образу в темных тонах.

В октябре 2023 года Домогарова отстранили от главной роли в в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета. Сообщалось, что у знаменитости произошел конфликт с администрацией учреждения.

Ранее стало известно о смерти экс-супруги Домогарова Ирины. Жена артиста ушла из жизни от рака. Она была его второй супругой и родила ему сына Александра.

Театры Актеры
15 ноября 2023, 00:02
Звезда «Друзей» Мэтт Леблан попрощался с умершим Мэттью Перри трогательным постом в Сети
YouTube
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Американский актер Мэтт Леблан высказался после смерти друга и коллеги по цеху актера Мэтью Перри в Instagram*. Знаменитости подружились во время съемок знаменитого ситкома «Друзья», в котором сыграли лучших приятелей Джоуи и Чендлера.

«Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, по правде лучшее время в моей жизни. Для меня было честью делить с тобой сцену и называть тебя своим другом <…> Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен», - написал артист в публикации.

Леблан признался, что при мыслях о Перри на его лице возникает улыбка, он никогда не забудет близкого друга.

О смерти Мэтью Перри стало известно 28 октября. Артист утонул в джакузи у себя дома. Ему было 54 года.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Сериалы Кино Актеры
14 ноября 2023, 23:08
Телеведущей Елене Летучей с супругом одобрили туристическую визу США на три года
Кинопоиск
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Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью — им с мужем оформили туристическую визу США на три года. Фотографию с визами знаменитость разместила в социальной сети.

На ней Елена Летучая и ее супруг бизнесмен Юрий Анашенков демонстрируют визы. В посте телеведущая прорекламировала туристическую фирму, которая помогла в оформлении бумаг.

Летучая подчеркнула, что благодаря этой помощи визы сделали очень быстро, они с мужем смогли совместить запланированную поездку на Маврикий с подачей заявления на визу. Летучая отметила, что у консула было очень много вопросов.

«И для особо умных - мы не собираемся уезжать из России, мы любим путешествовать», - заявила Летучая.

Европейские туристы стали чаще посещать Россию. Объем выдачи туристических виз европейцам вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские визы в целом стали выдавать реже на 10%, но процент выдачи туристических виз увеличился.

США Туризм

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