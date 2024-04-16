Эмма Уотсон снялась топлес в день рождения

После роли в «Маленьких женщинах» в 2019 году актриса заявила о перерыве в карьере. Однако позже Уотсон сообщила, что не исключает возвращения в кино.

Звезда Голливуда Сальма Хайек тоже показала поклонникам откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках. Снимок актриса сделала во время отдыха на лодке.

На черно-белых фото, которые Уотсон показала в своем блоге, она предстала в одних брюках. Актриса также надела круглые сережки, браслеты и кольца.

Уотсон также поделилась кадром, на котором позирует в мокрой футболке. Фотограф запечатлел ее без косметики, с распущенными волосами.