16 апреля 2024, 12:21

Эмма Уотсон снялась топлес в день рождения

Global Look Press
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Британская актриса Эмма Уотсон, звезда фильмов о Гарри Поттере, удивила фанатов необычной фотосессией. Она опубликовала снимки топлес в день 34-летия.

После роли в «Маленьких женщинах» в 2019 году актриса заявила о перерыве в карьере. Однако позже Уотсон сообщила, что не исключает возвращения в кино.

Звезда Голливуда Сальма Хайек тоже показала поклонникам откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках. Снимок актриса сделала во время отдыха на лодке.

На черно-белых фото, которые Уотсон показала в своем блоге, она предстала в одних брюках. Актриса также надела круглые сережки, браслеты и кольца.

Уотсон также поделилась кадром, на котором позирует в мокрой футболке. Фотограф запечатлел ее без косметики, с распущенными волосами.

Фото Актеры Гарри Поттер
16 апреля 2024, 13:02
Юрий Грымов вспомнил, как уговорил Пугачеву и Леонтьева сменить стиль
РИА «Новости»
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Режиссер Юрий Грымов вспомнил, как уговорил артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева сменить привычные образы во время совместной работы над их клипами. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По совету Грымова примадонна убрала челку в клипе на песню «Сильная женщина плачет у окна». Режиссер отметил, что с такой прической Пугачева больше не снималась никогда.

«Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. <…> И мы открыли ей лоб, сделали шляпу. И она там прекрасна. Больше вы не видели Аллу Борисовну с открытым лбом», - подчеркнул он.

Режиссер также переодел Леонтьева. В клипе «Арлекин» тот появился в непривычном для себя образе.

«Мы купили ему плащ, джемпер, брюки. И он, бедный, потом не знал, куда это деть», - поделился Грымов.

По словам клипмейкера, купленные вещи Леонтьев после съемок кому-то подарил. Однако на смену имиджа ради видео он согласился легко и спокойно, доверившись видению режиссера.

Ранее певица Манижа рассказала, как Пугачева помогла ей на Евровидении.

Тогда она была в подавленном состоянии из-за травли, оскорблений и расизма в свой адрес.

Видео Режиссер Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 11:46
«В пределах нормы». Адвокат Блиновской рассказала о состоянии арестованной блогерши
Global Look Press
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Блогер Елена Блиновская в СИЗО чувствует себя удовлетворительно. Об этом «360» сообщила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.

В СИЗО Блиновская носит спортивный костюм и не красится. По словам юриста, блогер чувствует себя не слишком хорошо, но держится.

«Все в пределах нормы», - объяснила адвокат.

Источники Telegram-канал Shot сообщали, что большую часть времени в СИЗО арестованная блогерша изучает законодательство по теме СВО.

Слухи о том, что Блиновская начала штудировать уголовный кодекс, юрист подтвердить не смогла.

«Я не знаю, откуда такую информацию берут СМИ. У меня нет такой информации», - пояснила она.

Елене Блиновской и ее мужу вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Из-за долгов, ареста счетов и ликвидации компаний супруг блогерши, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.

Срок пребывания «королевы марафонов» в СИЗО истекает 26 апреля. Однако суд может продлить арест.

Адвокаты Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
16 апреля 2024, 11:13
Зендая шокировала публику коротким платьем-полотенцем
Global Look Press
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Американская актриса и модель Зендая пришла на итальянское ток-шоу Che Tempo Che Fa в коротком платье-полотенце. Фотографии 27-летней звезды сериала «Эйфория» опубликовало издание Daily Mail.

Зендая посетила шоу в рамках рекламного тура нового фильма «Претенденты». Актриса предстала перед публикой в мини-платье прямого кроя от Prada, напоминающем полотенце. Эта вещь на официальном сайте модного дома стоит 3650 долларов (примерно 300 тысяч рублей).

Актриса завершила свой образ туфлями на шпильке в тон. Из аксессуаров она выбрала несколько колец, небольшие серьги и цепочку с кулоном.

Ранее Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Общение с коллегами помогло ей почувствовать себя непринужденно.

Сериалы Фильмы Ток-шоу
16 апреля 2024, 11:02
Стало известно, чем занимается Блиновская в СИЗО
РИА «Новости»
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Создательница марафонов желаний, блогер Елена Блиновская, большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме СВО. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

В зону специальной военной операции недавно отправился ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский. Сейчас у мужчины значительные финансовые проблемы из-за больших долгов и проблем с семейными счетами. Блиновский практически лишился бизнеса, из 12 его компаний три находятся в процессе ликвидации.

В следственном изоляторе Блиновская не придерживается гламурного образа. Она носит спортивный костюм и единственная из сокамерниц не пользуется косметикой.

Супружеской паре вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Сумма легализованных ими средств недавно выросла с 43 миллионов рублей до более чем 700 миллионов рублей.

Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской

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