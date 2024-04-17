17 апреля 2024, 18:50

Эмили Ратаковски полностью обнажилась после свидания с известным продюсером

Global Look Press
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Папарацци сфотографили модель Эмили Ратаковски на ужине с кинорежиссером Ноа Сакко. Пару заметили в нью-йоркском ресторане Commerce Inn. Снимки с романтического свидания опубликовали в социальных сетях.

На ужине 32-летняя Ратаковски была одета в прозрачный красный топ и мини-юбку с леопардовым принятом. В конце вечера Сакко учтиво предложил Ратаковски свою куртку, чтобы модель не замерзла. На прощание они обменялись поцелуями в щеку.

Поклонники стали обсуждать возможный роман 32-летней модели и ее 37-летнего спутника.

Ратаковски пока не прокоментировала новый роман. Вместо этого она выложила новые снимки с откровенной фотосессии. Модель предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.

Ратаковски снялась в 10 фильмах, наиболее известные - «Исчезнувшая», «Красотка на всю голову», «Идеальная западня».

Ранее модель признавалась, что ей сложно строить новые серьезные отношения после расставания с Себастьяном Бир-Макклардом. Они были женаты четыре года. Развод с ним был омрачен серьезными обвинениями в адрес последнего. Инициатором расставания выступила сама Ратаковски.

Модели Отношения
17 апреля 2024, 19:14
Лидер группы «Звери» подарил билет на концерт ростовской пенсионерке
РИА «Новости»
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Фронтмен группы «Звери» Роман Билык подарил билет на концерт в Ростове-на-Дону пенсионерке, с которой случайно познакомился на центральном рынке. Историю их встречи музыкант рассказал во время своего выступления, сообщило издание «Комсомольская правда».

По словам певца, он заметил пенсионерку на рынке, когда она шла с тележкой с ветками и мусором. Билык хотел ее сфотографировать. Женщина заметила его и попросила его помочь. Между ними завязался разговор.

Лидия Петровна поделилась, что занимается написанием книг. В свою очередь, Билык рассказал о своей музыкальной карьере и в знак признательности предложил ей бесплатный билет на концерт своей группы.

Пенсионерка пришла на мероприятие. Музыкант рассказал удивительную историю их знакомства на сцене, в этот момент камеры сняли женщину и показали ее на большом экране.

Ранее общественники попросили Генпрокуратуру проверить Рому Зверя на финансирование ВСУ. Мать артиста - русская, а отец - с Украины.

Концерты Музыка
17 апреля 2024, 19:07
«Она была абсолютно прекрасна». Звезда «Детей шпионов» Алекса Вега потеряла ребенка
Flickr
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Звезда фильма «Дети шпионов» 35-летняя Алекса Вега потеряла ребенка. О смерти дочери она сообщила в своем Instagram*.

«Она была абсолютно прекрасна и была похожа на папу. Горе накатывает на нас волнами. Моменты, когда чувствуешь себя абсолютно выпотрошенным сменяются счастьем от того, что мы были вместе хотя бы какое-то время», - написала она.

Артистка рассказала, что беременность и роды прошли без осложнений. Девочке уже придумали имя Инди. Однако ребенок появился на свет мертвым.

В ноябре Алекса Вега и ее муж Карлос Пена объявили о пополнении в семье. Пара сообщила, что ждет четвертого ребенка. Супруги состоят в браке 10 лет, воспитывают двух сыновей и дочку.

Ранее ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев сообщил, что Либерж Кпадону потеряла ребенка. По его словам, она переживала эмоциональный кризис, вернувшись на проект.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Беременность Актеры
17 апреля 2024, 17:39
Супермодель Ирина Шейк показала фото в одном полотенце
Global Look Press
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Супермодель Ирина Шейк сделала фото в полотенце и показала поклонникам. Снимок появился в сторис 38-летней манекенщицы в социальной сети Instagram*.

Ранее британская актриса Эмма Уотсон тоже выложила фото топлес. В 34-й день рождения она поделилась снимком, на котором предстала в одних брюках.

Голливудская звезда Сальма Хайек недавно сделала на отдыхе откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Знаменитость позировала в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Она надела массивные украшения - серьги и колье - и сделала гладкую прическу. Модель сделала макияж с акцентом на глаза.

Фото Модели
17 апреля 2024, 17:28
Егор Кончаловский признался в нелюбви к Западу
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Режиссер Егор Кончаловский, закончив обучение в престижных заграничных вузах, сразу же вернулся на Родину. Он объяснил на шоу Елены Ханги, почему не переехал в Голливуд.

«Когда оканчивал Кембриджский университет, казалось, восемь лет там прожил, думал по-английски, окончил три хороших учебных заведения - переезжай в Голливуд. Но я решил, что просто не хочу себя обманывать», - пояснил он.

По словам Кончаловского, он никогда не получал гражданство другой страны и не имел вида на жительство. Режиссер признался, что не любит Запад, но не против посетить Лондон. При этом он полагает, что в Великобританию для него въезд закрыт.

Он также рассказал, что несмотря на предложение вступить в законный брак с французской оперной певицей, чтобы обосноваться в Европе, выбрал жизнь в России.

«Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все, что отдаляло от советской России, было неприятно. Я не стал жениться», - заключил он.

Ранее режиссер заявил, что кино в России должно избавиться от западного влияния. Он добавил, что в ближайшее время можно ожидать новую волну отечественного кино.

Кино Режиссер

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