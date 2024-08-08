08 августа 2024, 16:08

Елизавета Арзамасова во второй раз стала мамой

Global Look Press
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Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова во второй раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса опубликовала снимок из больничный палаты.

«Сегодня счастья стало больше!» - подписала фотографию она.

Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Супруги уже воспитывают сына, которому дали имя Лев.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Брак Актеры Илья Авербух
08 августа 2024, 16:12
«Мне жаль, прости меня». Натали презентовала первую песню после смерти мужа
Global Look Press
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Поп-исполнительница Наталья Рудина, известная как Натали, выпустила новую композицию «Хоопонопоно», посвященную ее покойному супругу Александру. Видеоклип с премьерой песни артистка разместила в социальной сети Instagram*.

«Я люблю тебя, мне жаль, прости меня. Я так благодарю тебя, благодарю тебя», - говорится в тексте композиции.

Поклонники высоко оценили релиз, назвав его «Суперхитом».

«Шикарно, песня хорошая и визуально очень красивый клип», «Хит! С возвращением, мы по вам соскучились», «Классный трек, с глубоким смыслом, хотя и танцевальный», - написали фанаты.

Один из подписчиков артистки объяснил, что Хоопонопоно является древней гавайской практикой прощения. Ее главная идея - принять ответственность за все происходящее в жизни.

Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело нашли на козырьке дома в Москве.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыкальные клипы Концерты Музыка Шоу-бизнес
08 августа 2024, 14:15
«Самое дорогое расставание». Развод Аффлека и Лопес обойдется в круглую сумму
Global Look Press
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Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес потеряют на своем разводе миллионы долларов. Об этом журналистам Page Six сообщил информированный источник.

По его словам, развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Они уже вышли на заключительный этап многомиллионного бракоразводного процесса.

Авторы статьи уточнили, что 50% от этого бюджета приходится на дорогую свадьбу, которую пара отметила два года назад.

Источник отметил, что трехдневная торжественная церемония обошлась супругам как минимум в восемь миллионов долларов.

«Они поддались моменту. Дженнифер мечтала об этой свадьбе - о платьях, друзьях, обо всех этих атрибутах и ​​украшениях - десятилетиями», - пояснил он.

Собеседник издания считает, что актеры не смогли смириться с тем, что в 2003 году у них сорвалась свадьба, и решили наверстать упущенное, устроив пышный праздник в честь бракосочетания.

«Они перевернули страницу всех незаконченных дел 20-летней давности. Они довели все до конца - и теперь они точно знают, что не созданы для долгого пути», - заключил он.

Предположительно, Аффлек и Лопес публично расскажут о разводе уже в августе. На сердце актера уже претендует актриса Дженнифер Энистон. Источник из окружения артистов заявил, что она «немного влюблена» в своего коллегу.

Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
08 августа 2024, 14:07
«Полный бред»: Волочкова — об идее депутатов проверять артистов на алкоголь
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала инициативу депутатов Государственной думы о запрете выступления артистам в состоянии алкогольного опьянения. Свою позицию танцовщица высказала на странице в социальной сети Instagram*.

«Полный бред в Госдуме придумали», - написала она.

По ее мнению, запрещать артистам выступать пьяными не имеет смысла. Вместо этого Волочкова посоветовала призвать их к совести.

«Почему из-за каких-то некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы?» - задалась вопросом она.

Ранее звезда шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов признался, что участники иногда выходили на сцену нетрезвыми. Он уточнил, что из-за этого ни один концерт не был сорван.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алкоголь Депутаты Анастасия Волочкова
08 августа 2024, 13:41
Дантиста Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа
Global Look Press
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Бывший руководитель команды американского рэпера Канье Уэста Майло Ианнопулос обвинил зубного врача артиста в том, что тот занимался поставками веселящего газа для него. Об этом сообщили журналисты TMZ.

По данным издания, экс-помощник певца обратился в Калифорнийский стоматологический совет с требованием проверить врача на снабжение клиентов закисью азота для немедицинских целей.

Ианнопулос утверждает, что Коннелли каждый месяц продавал рэперу газ за наличные и получал за это свыше 50 тысяч долларов. У Уэста появилась зависимость. Он употреблял его перед собраниями и раздавал странные указания. Настроение рэпера под влиянием газа становилось непредсказуемым.

В свою очередь, представитель Коннелли заявил, что стоматолог отрицает все обвинения. Врач назвал ситуацию «не только фактически неверной, но и намеренно вводящей в заблуждение».

По словам представителя дантиста, специалист соблюдает этические и правовые стандарты, а также старается обеспечить своим пациентам высокий уровень ухода.

Недавно стало известно, что Уэст держит в жестких рамках свою супругу, модель Бьянку Цензори. Он контролирует полностью ее жизнь , включая время для сна и рацион питания.

Наркотики Врачи Канье Уэст Шоу-бизнес

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