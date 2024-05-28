Елену Блиновскую оставили в СИЗО

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время церемонии «Winline Герои РПЛ» высмеяла своего экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщил Sport24.

По данным издания, артистка вышла на сцену, чтобы вручить статуэтку защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну, победившему в номинации «Самый медийный футболист». В торжественной речи Бузова подчеркнула, что спортсмен действительно заслужил награду честным путем в отличие от ее бывшего мужа, которому достался такой статус за счет брака.

«Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно жениться на Бузовой - самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом», - заявила певица.

Она добавила, что после развода и завершения футбольной карьеры Тарасов не потерял свою медийность.

Недавно Бузова на шоу сравнила бывшего мужа с диким животным. Во время беседы на тему домашних питомцев она призналась, что после нескольких лет совместной жизни с футболистом готова завести кого угодно.