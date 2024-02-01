Елена Яковлева рассказала о горе в своей семье

Раньше Яковлева часто рассказывала о своих родителях, с которыми была в очень близких отношениях. Но с недавних пор все изменилось.

«Накрывает боль не сразу. Я еще не пережила это. Мамы нет два года, папы - год. И только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота. То есть сначала этого не понимаешь», - призналась она.

По словам Яковлевой, ей до сих пор сложно справиться с горем. Но ей приходиться улыбаться, выходить на сцену и сниматься в кино. Актриса отметила, что в случае страшных потерь легче опустить руки и упиваться своей болью, но себя лучше превозмочь.

Елена Яковлева узнала о смерти отца в марте 2022 года. Он жил в Харькове, где проходили боевые действия, поэтому были проблемы с похоронами. Звезда сериала «Каменская» родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Семья Яковлевой долгое время жила в Иркутской области, но потом переехала в Харьков.