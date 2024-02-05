05 февраля 2024, 00:53

Елена Ваенга рассказала о горе в своей семье

РИА «Новости»
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Певица Елена Ваенга сообщила в в Instagram* о тяжелой утрате в своей семье. Скончалась ее 97-летняя бабушка Надежда Георгиевна.

«Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. <…> Сегодня моя бабушка умерла», - написала звезда.

Ваенга неоднократно призналась, что всегда восхищалась жизнелюбием близкого человека. По словам артистки, бабушка была для нее достойным примером. Она унаследовала от Надежды Георгиевны любовь к комнатным растениям и любила готовить с ней обеды.

Певица посвятила родственнице несколько своих композиций, самая известная из них называется «Бабушка». Ваенга также пожелала своим поклонникам прожить долгую и счастливую жизнь.

В декабре актриса Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Ей сразу же оказали первую медицинскую помощь.

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Россия Театры Актеры
04 февраля 2024, 22:55
«Испытывал дискомфорт». Звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о поцелуе с Пересильд
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев признался, что испытал дискомфорт на съемках, когда ему пришлось целоваться с Анной Пересильд. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец для шоу на YouTube.

«Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», - пояснил актер.

Минекаев также рассказал о знакомстве со своей будущей женой Азизой в 2015 году, когда он только поступил на первый курс. По его словам, их отношения прошли испытание временем и различными кризисными ситуациями. Актер сделал ей предложение. Влюбленные хотели сходить вдвоем в мечеть, но выяснилось, что нужны свидетели.

Минекаев также рассказал о реакции супруги на подъем его популярности после успешного выхода сериала. Сначала ей было неприятно, но потом Азиза перестала придавать этому значение, доверяя мужу.

Ранее 15-летний актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале Андрея Пальто, заявил, что всегда влюблялся в девушек постарше.

Сериалы Кино Актеры Юлия Пересильд
04 февраля 2024, 22:52
Гордон дал первый комментарий после скандала с актером Кологривым
РИА «Новости»
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Выгнавший из студии за неумение кратко формулировать мысли актера Никиту Кологривого телеведущий Александр Гордон дал первый комментарий о скандале. Дозвониться до него смогли журналисты «Фонтанки», которых собеседник поставил в неловкую ситуацию.

Выгнавший из студии за неумение кратко формулировать мысли актера Никиту Кологривого телеведущий Александр Гордон дал первый комментарий о скандале. Дозвониться до него смогли журналисты «Фонтанки» , которых собеседник поставил в неловкую ситуацию.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как „убил“ Кологривого», - заявил Гордон после поднятия трубки без приветствия и не дав звонившему представиться.

Услышав в ответ, что это все-таки сотрудник редакции петербургского издания, Гордон отказался дать комментарий и попрощался. Редакция сделала вывод, что судя по голосу, телеведущий находится в добром здравии, а к скандалу с актером отнесся со свойственной ему иронией.

Конфликт между телеведущим и звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» возник на шоу «Закрытый показ» , где гости обсуждали фильм «Подельники». В ходе общения Гордон попросил Кологривого кратко изложить содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые актер вынес из картины.

Ведущий повторил свой вопрос, попросив ограничиться двумя предложениями, на что Кологривый начал хамить, а после с разрешения Гордона покинул площадку.

Скандалы Сериалы Фильмы Актеры Телевидение
04 февраля 2024, 21:54
Вдову Эдуарда Хиля проводили в последний путь в Петербурге
РИА «Новости»
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Пережившая на 12 лет своего знаменитого супруга балерина Зоя Хиль обрела последнее пристанище на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Пятый канал.

Прощание с вдовой народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля прошло днем 4 февраля в храме Смоленской иконы Божией Матери. На церемонии присутствовали лишь близкие семьи и родные люди.

Все годы после смерти своего мужа она занималась его наследством. Зоя Хиль устраивала концерты памяти, приводила в порядок архивные документы и помогала развиваться в творческом плане своему сыну и внуку Эдуарду Хилю-младшему. Последний пошел по стопам отца и деда, решив связать свою жизнь с музыкой.

С будущим мужем балерина познакомилась, когда танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории. До этого Зоя Александровна закончила училище имени Римского-Корсакова по направлению фортепиано и Вагановское училище. Женщина отказалась от карьеры балерины, чтобы стать администратором концертов супруга.

Женщину похоронили рядом с мужем. Могила Хиля находится недалеко от часовни святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.

Санкт-Петербург Смертность Музыка
04 февраля 2024, 19:52
Умер актер из «Содержанок» Алексей Агапов
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Артист Алексей Агапов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщили на сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии. Причину смерти актера не указали.

«Ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей!» - отметили в некрологе.

Алексей Агапов учился в Государственном институте искусства и культуры Перми и в Екатеринбургском государственном театральном институте. В 1999 году его взяли в труппу Сарапульского драматического театра, в 2015 году Агапов стал актером Русского драматического театра.

Он участвовали в таких спектаклях, как «Покровские ворота», «Ханум», «Странная миссис Сэвидж», «Гамлет», «Отрочество» и «Ужин с дураком». Артист также запомнился зрителям по ролям в сериалах «Содержанки» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований - 2».

Сериалы Удмуртия Театры Актеры

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