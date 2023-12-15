Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления в театре на Малой Бронной

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Юморист, бард Семен Слепаков* ожидает от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву и личную охрану. Гонорар за 40 минут выступления должен составлять 50 тысяч евро, сообщил RT.

Комик также потребовал предоставить удлиненную версию автомобиля представительного класса, при этом водитель должен соблюдать тишину всю поездку. Проживать Слепаков* согласен в лучшей гостинице города, в номере люкс, с кроватью кинг-сайз.

Ранее покинувший Россию юморист сделал пародию на хит Shaman «Я русский» и напомнил о своем еврейском происхождении.

После переезда в Израиль Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей. Однако точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле юмориста внесли в реестр иноагентов. Бард пытался обжаловать это решение, но суд отказал ему.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.