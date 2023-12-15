Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления в театре на Малой Бронной

Комик также потребовал предоставить удлиненную версию автомобиля представительного класса, при этом водитель должен соблюдать тишину всю поездку. Проживать Слепаков* согласен в лучшей гостинице города, в номере люкс, с кроватью кинг-сайз.
Ранее покинувший Россию юморист сделал пародию на хит Shaman «Я русский» и напомнил о своем еврейском происхождении.
После переезда в Израиль Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей. Однако точная сумма сделки осталась неизвестной.
В апреле юмориста внесли в реестр иноагентов. Бард пытался обжаловать это решение, но суд отказал ему.
* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
«Shaman - это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», - поделилась Разина.
Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной. Разина отметила, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение. Для примера она исполнила композицию «Эта ночь» из репертуара «Миража».
«Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку», - добавила певица.
Творчество Shaman ранее оценила российская исполнительница Любовь Успенская. Она отметила, что певцу еще надо дорасти до звания легенды отечественной эстрады.
День рождения олигарха стал катастрофическим для Галкина*, который во время праздника попытался исполнить песню «Листья желтые» на латышском языке. Несмотря на то, что юмористу подпевала Вайкуле, нормально выступить у него не вышло. Артист фальшивил и не попадал в ноты.
Лайма Вайкуле решила облегчить Галкину* задачу и начала петь на русском языке. Однако это не помогло. В итоге латвийская певица попросила комика остановиться и продолжила исполнение композиции самостоятельно.
Ранее шоумен Галкин* спел «Группу крови» и «Белые розы» в качестве пародии на певцов Виктора Цоя и Юрия Шатунова. За это его жестко осудил народный артист России Юрий Назаров.
Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.
Кудрявцева прилетела в Минск на «Песню года», но ей стало плохо. Женщина сама приехала в больницу, где ей диагностировали воспаление легких. Телеведущая находится в медучреждении вторые сутки. Когда информация о болезни стала достоянием общественности, телефон знаменитости стал разрываться от сообщений и звонков.
«Когда написали, что у меня пневмония и я в Минске и мне плохо, мой телефон взорвался. Миллион сообщений с вопросом: „Ты как?“ <…> Зачем этот вопрос? Что бы что услышать? Что мне хорошо или это тупо бытовое любопытство?» - написала Кудрявцева.
После этого она добавила, что у нее дикая слабость, сильный кашель и температура под 40 градусов. Желающим помочь телеведущая посоветовала прислать мандарины или цветы.
Певец Сергей Лазарев ранее высказался о здоровье Кудрявцевой. Он поделился, что его соведущей по «Песне года» стало «совсем плохо».