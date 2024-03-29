29 марта 2024, 12:06

Елена Степаненко начала судиться с родней подруги из-за крупного наследства

Global Look Press
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Юмористка Елена Степаненко стала владелицей двух квартир в центре Сочи, которые достались в наследство от ушедшей из жизни подруги Натальи Маголы. Однако родня покойной с ее решением не согласилась и обратилась в суд, чтобы его оспорить, сообщил портал Starhit.

Солидное наследство завещала юмористке ее давняя подруга Наталья Магола, которая скоропостижно скончалась в возрасте 50 лет. Согласно ее воле, Степаненко получит две квартиры в Сочи, место для автомобиля и предметы искусства. Стоимость унаследованной собственности составила десятки миллионов рублей: квартиры расположены рядом с портом и престижными торговыми комплексами.

Претендентами на наследство оказались три человека, в том числе и выдающийся архитектор Миодраг Цвийич, известный своими проектами в сфере гостиничного бизнеса.

С этим решением оказались не согласны родственники покойной. В суд обратились сестра и мать Натальи Маголы.

«Они требуют признать недействительным завещание от 28 февраля 2020 года, составленного Магола Натальей Ярославовной в пользу трех лиц, в том числе, Елены Григорьевны Степаненко, и применить последствия его недействительности», - сказано в иске.

Женщины утверждают, что в момент составления завещания Наталья Магола не могла здраво мыслить из-за состояния здоровья.

«Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга», - утверждают родственники.

Ближайшее заседание по делу состоится 18 апреля. Его будет рассматривать Хамовнический суд Москвы.

Ранее Степаненко шокировало сообщение о рождении дочери у бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна. Она даже отказалась общаться с журналистами.

Суд Недвижимость Елена Степаненко
29 марта 2024, 12:34
Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх»
Global Look Press
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Московский городской суд оставил без изменений решение Симоновского районного суда, отклонившего иск певца Сергея Жукова о передаче исключительных прав на фонограммы песен группы «Руки Вверх». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело по иску Жукова и экс-участника коллектива Алексея Потехина против ООО «Издательство Джем» и бывшего продюсера группы Андрея Маликова рассмотрели 25 апреля. Музыканты оспорили принадлежность прав на фонограммы хитов «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других композиций.

Артисты указали на нарушения при заключении договоров издательства с ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» о передаче прав. Однако суд отказал истцам в удовлетворении требований, исходя из того, что музыканты знали о сложившихся между сторонами правоотношениях и при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет.

Музыканты подали апелляцию на это решение, но на заседании 28 марта Мосгорсуд оставил его без изменений.

Ранее Жукову запретили торговать семечками. Ему не удалось зарегистрировать бренд «Венечкины семечки».

Мосгорсуд Суд Песни Россия Музыка
29 марта 2024, 11:08
Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию
РИА «Новости»
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Певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летию. День рождения артистка будет отмечать в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас в Минюсте изучают деятельность артистки: ее публичные высказывания и источники финансирования. После сбора необходимых данных министерство должно будет принять решение в течение 10 дней.

В случае подтверждения статуса иностранного агента решение должны объявить в пятницу, 12 апреля: обновления в списке иноагентов обычно публикуют именно в этот день недели.

Адвокат Александр Добровинский в комментарии для «360» рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом. Он подчеркнул, что изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.

Алла Пугачева Иноагенты
29 марта 2024, 08:30
Ведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Подмосковье из-за инсульта
РИА «Новости»
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Ведущий Алексей Куличков попал в больницу из-за инсульта, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, у него диагностировали инсульт.

Куличкову стало плохо 23 марта, врачи рекомендовали госпитализацию, но он не захотел ложиться в больницу. Однако уже на следующий день состояние ведущего ухудшилось, уточнил собеседник Mash.

По его данным, у ведущего появилась слабость в левой руке и ноге, тошнота, шаткая походка. Также Куличков жаловался на головокружение. Прибывшие врачи скорой госпитализировали ведущего в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу в Московской области. Источник канала добавил, что у мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь.

Куличков известен по передаче «Такси». Его пассажиры, среди которых были и звезды шоу-бизнеса, должны были ответить на три вопроса, чтобы добраться до своего места назначения бесплатно. Если участник ошибался, ведущий высаживал его из машины.

Больницы
29 марта 2024, 01:32
Стала известна причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана
Freepik
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Причиной смерти ярославского актера и продюсера Юрия Ваксмана стала, по предварительной информации, остановка сердца. Об этом РБК сообщили в Ярославском камерном театре.

Коллеги покойного пообещали, что сообщат о месте прощания с актером на сайте театра и в социальных сетях.

Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни.

Юрий Михайлович не только работал в театре, но также снимался в фильмах и сериалах. В их числе - «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».

Ранее певица Ирина Понаровская призналась, что у нее чуть не отказали почки из-за жесткой диеты в молодости. По ее словам, она могла умереть.

Смертность Актеры

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