Елена Блиновская лишилась более 400 помощников

Блиновская принимала на работу IT-специалистов, пиарщиков и помощников, которые участвовали в организации и продвижении «марафонов желаний». По информации издания, средняя зарплата ее сотрудников составляла 60 тысяч рублей в месяц.

После того, как счета блогерши арестовали, многие работники уволились. Авторы статьи отметили, что все ушедшие сотрудники Блиновской смогли получить расчет, поэтому не держат обиду на свою бывшую работодательницу.

Ранее Федеральная налоговая служба проверила «королеву марафонов» и вынесла решение о задолженности блогера в 918 миллионов рублей. Блиновской п редъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

По мнению налогового юриста Александра Хаминского, блогерша пыталась утаить многомиллионную сумму с помощью фирм-однодневок.