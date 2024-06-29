Элджей едва не разбил телефон журналисту из-за вопроса про Ивлееву

По данным издания, в пятницу в столице состоялся концерт «Элджей + ANIKV». Стоимость билетов на мероприятие составляла в среднем три тысячи рублей.

Артист приехал на площадку спустя два часа после начала концерта. Спустя еще какое-то время он исполнил несколько своих хитов.

По окончании часового выступления Элджей уехал на вокзал, откуда должен был отправиться в Санкт-Петербург. Там к нему подошел корреспондент Shot и поинтересовался о планах артиста, о его поездках за границу. После вопроса про долги бывшей жены Ивлеевой Элджей накинулся на журналиста с кулаками и попытался выбить телефон из его рук.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о творческом спаде у рэпера Элджея. По его словам, после «голой» вечеринки экс-супруги артист стал втрое меньше зарабатывать.