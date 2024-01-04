Экс-жена Ефремова отдала своих кошек волонтерам в обмен на подарки

«Есть проблемы с питанием, потому что, похоже, они питались едой со стола, очень плохо едят сухой корм. Они сейчас полностью здоровы, уже привиты», - сообщила она.

По словам зоозащитницы, Качалина жаловалась на то, что ей приходится голодать из-за кошек, которые съедают всю еду. При этом экс-жена Ефремова не торопилась отдавать питомцев. Тогда актрисе предложили подарки в обмен на животных, живших в чудовищных условиях.

Качалина начала выпивать будучи в браке с Ефремовым. Они сыграли свадьбу в 2000 году и развелись через пять лет. После расставания она перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии.

Последние годы Ефремов присматривал за бывшей женой. Когда его посадили в тюрьму за смертельное ДТП , Качалина осталась без помощи.