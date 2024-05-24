24 мая 2024, 16:35

Экс-возлюбленная Березовского появилась в Каннах в трусах

Global Look Press
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Бывшая возлюбленная олигарха Бориса Березовского, модель Дарья Коновалова появилась на ежегодном аукционе amfAR, проходящем в рамках Каннского кинофестиваля, в откровенном образе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Девушка вышла в белом ансамбле, который включал в себя корсетное боди, трусы с высокой линией талии и оверсайз-пиджак. Дополняли образ модели высокие чулки в тон и полупрозрачные туфли на высоких каблуках. Маленькая блестящая сумочка завершала наряд.

Из украшений модель выбрала чокер с крупным цветком, небольшие серьги и несколько объемных колец. Стилисты собрали ее волосы в аккуратный гладкий пучок, а макияж выполнили в нейтральных тонах с акцентом на ярко-красные губы.

Ранее журналистка Ксении Собчак высмеяла наряд телеведущей Виктории Бони в Каннах. Звезда надела платье из розовых перьев.

Модели Аукционы Шоу-бизнес
24 мая 2024, 14:08
Экс-солистка «Тату» потеряла голос из-за рака
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы и потере голоса из-за болезни. Она поделилась своей историей в эфире «Инсайт шоу».

Диагноз артистке поставили в 2012 году.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса», - рассказала Волкова.

Ей пришлось пройти долгое лечение и реабилитацию. Затем рак вернулся, ремиссия наступила только в 2019 году.

Ранее отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что ее двоюродную сестру «угробили» в Израиле. От рака кузину звезды лечили «подпольными лекарствами». Затраты на лечение в Турции составили 78 тысяч долларов, а в Израиле - 38 тысяч долларов.

Болезни Рак Шоу-бизнес
24 мая 2024, 13:57
Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры
Global Look Press
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На музыкальной премии телеканала RU.TV 22 мая в Москве фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. В беседе с «Комсомольской правдой» она сообщила о подготовке первой песни.

На музыкальной премии телеканала RU.TV 22 мая в Москве фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. В беседе с « Комсомольской правдой » она сообщила о подготовке первой песни.

«Пока он на стадии разработки», - ответила Валиева на вопрос о наличии первого трека.

Спортсменка была в компании блогера-миллионника Леши Янгера. По его словам, они вместе с Валиевой работает над совместным проектом.

Фигуристка уточнила, что скоро ей предстоит сдавать экзамены, по итогам которых она будет поступать в университет. Валиева призналась, что пока не выбрала, на кого будет учиться.

Накануне 18-летняя спортсменка попрощалась со школой. В своих соцсетях она опубликовала видео с последнего звонка.

Фигурное катание Россия Музыка Камила Валиева
24 мая 2024, 13:02
Отец Жанны Фриске заявил, что ее двоюродную сестру «угробили» в Израиле
Global Look Press
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Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов обвинил в смерти своей племянницы Татьяны Гончаренко врачей из Турции и Израиля, заявив, что они предписывали неподходящие лекарственные препараты. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Копылов утверждает, что Татьяна могла бы жить гораздо дольше, если бы получила адекватное лечение. Так, в Турции девушку лечили не по той истории болезни. В Израиле так же не смогли ничем помочь.

«Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Там какая-то женщина через знакомых приносила препараты. Говорили, что оно эффективное, но о нем никто не знает. Мы потом у них попросили выписку, они даже не дали ее», - рассказал мужчина.

Он добавил, что затраты на лечение в Турции составили 78 тысяч долларов, а в Израиле - 38 тысяч долларов.

«Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги», - заявил он.

Мужчина также раскрыл обстоятельства, связанные с затяжной ремиссией болезни Татьяны. По его словам, заслуга в том, что Татьяна прожила 11 лет в ремиссии, принадлежит Иосифу Кобзону, который помог найти компетентного специалиста.

«Иосиф Давыдович связал нас с врачом, который смог остановить развитие болезни», - подчеркнул он.

О смерти Татьяны Гончаренко от рака груди стало известно 22 мая.

Турция Израиль Болезни Врачи Рак Жанна Фриске
24 мая 2024, 12:40
«Коррозия металла» возобновила концерты после рейда силовиков
Global Look Press
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Группа «Коррозия металла» вновь начала выступать после облавы силовиков на концерте в Нижнем Новгороде. Однако теперь коллектив будет играть исключительно на корпоративах, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, группа требует гонорар в полмиллиона рублей за выступление. За эту сумму артисты обещают выполнить любые пожелания заказчика и устроить «треш и угар» на сцене. При этом аванс составит всего 21 тысячу рублей.

В ночь на 28 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода правоохранители задержали трех участников группы. Музыкантов оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

После этого лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий заявил о приостановке деятельности коллектива. Он также добавил, что барабанщик Марк Бейгун впал в кому после облавы, но позже стало известно, что музыкант выдумал эту историю.

Концерты Россия Музыка Шоу-бизнес

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