Экс-участник «Ласкового мая» обвинил продюсера группы в травле и угрозах

Серков рассказал, что Разин в публичных заявлениях обзывал певца и обливал грязью. По заявлениям бывшего продюсера, музыкант никогда не числился в группе по документам и никакого отношения к «Ласковому маю» не имел.

Певец добавил, что Разин обзванивал концертные площадки и требовал от организаторов отменить выступления музыканта, угрожая судом. Кроме того, оба уже оспаривают права на хиты группы, в том числе и на песню «Седая ночь», за которую до сих пор также бьется и семья покойного участника коллектива Юрия Шатунова.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» рассказал о своем уникальном способе поддерживать здоровье артистов во время долгих гастролей. Благодаря этому рецепту музыкальный коллектив не болел на протяжении пяти лет