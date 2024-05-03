Экс-участник «Что было дальше?» рассказал о переезде в Великобританию

«Я никогда в жизни не думал, что из дуэта Лепса и Тимати в итоге в Лондоне я буду жить», - пошутил он.

Его коллега, комик Слава Комиссаренко уточнил, что Детков уже год проживает в столице Великобритании.

Сергей Детков родился в Киеве. В России он получил известность после участия в проектах «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл». Осенью 2020 года комик покинул популярное шоу «Что было дальше?».

Ранее супруга комика Ильи Соболева Наталья устроила скандал после его флирта с певицей Анной Седоковой. Она публично назвала мужа и артистку «имбецилами».