Экс-супругу Шамана заметили в компании Егора Крида

Певец Эдуард Шарлот* возмутился из-за неработающего радио и потребовал перевода в другую камеру. После отказа он объявил голодовку, сообщил Telegram-канал Mash.

Находящийся в СИЗО артист выразил недовольство с помощью голодовки, но она закончилась уже на следующее утро. Сотрудники СИЗО пообещали осужденному принести исправное радио.

По данным Mash, Шарлот* находится в подавленном состоянии и часто скандалит. Певца обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и порче официального документа. В июле его внесли в реестр экстремистов и террористов.

Артист признал вину и попросил прощения за свои действия. На заседании суда он обратился к президенту Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с извинениями. Шарлот* заявил, что поддался влиянию оппозиционной пропаганды.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга