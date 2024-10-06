Экс-супругу Шамана заметили в компании Егора Крида
Бывшую супругу Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом Шаман) Елену Мартынову заметили в компании Егора Крида на концерте Валерии. Об этом сообщило издание Peopletalk.
«Интересная активность наблюдалась в приватной VIP-ложе мероприятия. Елена Мартынова и Егор Крид весь вечер провели вместе и вдвоем покинули площадку», - отметили авторы материала.
Егор Крид на данный момент не женат, а Мартынова недавно рассталась с Дроновым. Шаман в конце сентября опубликовал пост, в котором признался, что их с Еленой графики не совпадают , и это мешает их личной жизни. Музыкант заявил, что они с супругой расстались на хорошей ноте.