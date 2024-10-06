06 октября 2024, 04:51

Экс-супругу Шамана заметили в компании Егора Крида

РИА «Новости»
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Бывшую супругу Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом Шаман) Елену Мартынову заметили в компании Егора Крида на концерте Валерии. Об этом сообщило издание Peopletalk.

«Интересная активность наблюдалась в приватной VIP-ложе мероприятия. Елена Мартынова и Егор Крид весь вечер провели вместе и вдвоем покинули площадку», - отметили авторы материала.

Егор Крид на данный момент не женат, а Мартынова недавно рассталась с Дроновым. Шаман в конце сентября опубликовал пост, в котором признался, что их с Еленой графики не совпадают , и это мешает их личной жизни. Музыкант заявил, что они с супругой расстались на хорошей ноте.

Отношения Егор Крид Shaman
05 октября 2024, 16:52
Сломанное радио в камере заставило певца Шарлота начать голодовку
РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот* возмутился из-за неработающего радио и потребовал перевода в другую камеру. После отказа он объявил голодовку, сообщил Telegram-канал Mash.

Находящийся в СИЗО артист выразил недовольство с помощью голодовки, но она закончилась уже на следующее утро. Сотрудники СИЗО пообещали осужденному принести исправное радио.

По данным Mash, Шарлот* находится в подавленном состоянии и часто скандалит. Певца обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и порче официального документа. В июле его внесли в реестр экстремистов и террористов.

Артист признал вину и попросил прощения за свои действия. На заседании суда он обратился к президенту Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с извинениями. Шарлот* заявил, что поддался влиянию оппозиционной пропаганды.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Терроризм СИЗО Певец Шарлот
05 октября 2024, 10:33
У актера Ливанова остановилось сердце во время операции
РИА «Новости»
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Актер Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации, во время операции у него остановилось сердце. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артиста поместили под аппарат ИВЛ.

Он попал в больницу с инсультом 29 сентября. Перед госпитализацией актер сообщал врачам о слабости, одышке, нарушении речи и боли.

Супруга Ливанова 3 октября рассказала 360.ru, что ее муж не хочет поднимать шум вокруг своего здоровья. По ее словам, 89-летний артист сам расскажет о своем состоянии, когда сочтет это нужным. Жена актера призвала подождать и пока не переживать за его здоровье.

В апреле Ливанов ложился на обследование в кардиоцентр. Он лежал в отделении артериальной гипертензии.

Наибольшую известность актеру принесла роль Шерлока Холмса в фильмах Игоря Масленникова. За талантливую актерскую игру королева Елизавета II удостоила его ордена Британской империи. Режиссер Масленников признавался, что изначально видел в главной роли фильмов о Шерлоке Холмсе Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

Больницы Болезни Актеры
04 октября 2024, 12:14
Актера Збруева экстренно госпитализировали с подозрением на повторный инсульт
РИА «Новости»
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Народного артиста России Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на повторный инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Актеру «Ленкома» стало плохо утром 4 октября. Он начал задыхаться, пришлось вызвать скорую. Также у артиста болела грудь.

«Сейчас Збруев сдает анализы, его осматривают, чтобы поставить точный диагноз», - написали авторы поста.

По их данным, случившееся с актером - последствия недавнего инсульта.

Утром 4 октября в Москве экстренно госпитализировали советскую актрису Инну Выходцеву. У нее заподозрили инсульт. Артистку увезли из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной - там Выходцева проживает последние несколько лет.

Инсульт Актеры
04 октября 2024, 08:51
Советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали в Москве
РИА «Новости»
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Советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистку увезли из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она живет последние несколько лет.

Дебют Выходцевой состоялся в 1958 году в киноленте «Тихий Дон». За все время она сыграла более чем в 30 фильмах. В их число вошли такие картины, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Балтийская слава», «Юность наших отцов» и «Лавина с гор». Актриса известна озвучиванием актрис Клаудии Кардинале и Софи Лорен.

Ранее в Москве госпитализировали актера и кинорежиссера Василия Ливанова , у него случился инсульт. Самочувствие артиста ухудшилось 29 сентября, его родственники вызвали скорую. Ливанова прооперировали 1 октября. Его состояние оценили как тяжелое.

Инсульт Актеры

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