Экс-супруга Моргенштерна рассказала о своих музыкальных планах

«Если говорить о шоу-бизнесе , я как будто сразу понимала, куда иду, это было взвешенное решение. И это был постепенный путь, я как раз была в отношениях с Алишером*, и когда он начал подниматься, мы были парой. И этот путь, скажем так, проходила вместе с ним, видела все изнутри, и понимала», - пояснила она.

После расставания с мужем, по словам Дилары, она задала себе четкий вопрос, чем хочет заниматься в будущем. Вариантов было несколько - можно было вернуться учиться в нефтегазовый университет, куда-то спонтанно переехать или вернуться в Москву, заниматься своим бизнесом (у Зинатуллиной есть свой салон красоты в столице) и развивать блог.

«Музыкой я начала заниматься с недавнего времени, стала ходить на вокал. Мне говорят, что у меня очень быстро все получается, и меня заинтересовало это направление. Я вижу себя в качестве певицы, просто у меня сейчас тот этап, когда я нащупываю, что конкретно мне нужно, куда мне хочется», - пояснила Дилара.

Со знаменитыми артистами, по ее словам, ей пока работать не доводилось, но у нее есть много звездных знакомых.

«Знакома с Киркоровым и Басковым. Они очень классные, они мне импонируют. Мы познакомились на днях рождения», - добавила девушка.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.