Экс-солистка «Тату» потеряла голос из-за рака

Диагноз артистке поставили в 2012 году.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса», - рассказала Волкова.

Ей пришлось пройти долгое лечение и реабилитацию. Затем рак вернулся, ремиссия наступила только в 2019 году.

Ранее отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что ее двоюродную сестру «угробили» в Израиле. От рака кузину звезды лечили «подпольными лекарствами». Затраты на лечение в Турции составили 78 тысяч долларов, а в Израиле - 38 тысяч долларов.