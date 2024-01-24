24 января 2024, 03:59

Экс-продюсер Лепса рассказал, куда пропал Валерий Леонтьев

РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев теперь живет в США, где давно купил недвижимость. Об этом сообщил бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский в беседе с News.ru.

По его словам, певец принял решение осторожно вести себя после событий в феврале 2022 года и никак не комментировать политические события.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“», - заявил Кобылянский.

Ранее стало известно, куда пропал актер Гоша Куценко и почему долго не появлялся на публике. Как отмечал сам артист, Первый канал внес его в черный список и шоумен не может работать там, а это одна из самых известных платформ в России. Также знаменитость сам решил покончить с актерской деятельностью и ушел в режиссуру. Однако от съемок Куценко совсем отказываться не стал и иногда играет в театре, но только на таких ролях, которые его «цепляют».

США Музыка
24 января 2024, 01:42
Концерт Лолиты отменили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в городе Раменском в Московской области. Мероприятие должно было состояться 15 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зов Народа».

«Концерт Лолиты Милявской в ДК „Сатурн“ отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов», - сказано в публикации.

Ранее еще один концерт Милявской отменили в Новосибирске. Артистка должна была выступить с шоу, посвященном своему 60-летию. Музыкальное событие могло состояться 31 марта. Купившим билеты фанатам рекомендовали сдать их, чтобы получить деньги назад.

Шквал критики посыпался на Лолиту после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Артистка выполнила условие и пришла в соответствующем наряде.

Концерты Блогеры Лолита Милявская Раменское
23 января 2024, 22:04
«Глупыми были». Блогер Лерчек объяснила, почему не платила налоги
РИА «Новости»
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) объяснила, почему вместе с мужем Артемом невовремя платили налоги. На странице в Instagram* она написала, что это произошло «из-за глупости», но теперь все будет по-другому.

Лерчек предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из них спросил - почему звездная чета не платила налоги.

«Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали», - написала в ответ Чекалина, прикрепив фотографию со слезами.

По словам блогера, они осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. В будущем такого не повторится, отметила Лерчек и призвала подписчиков «быть очень внимательными со своими налогами».

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что девушка и ее супруг выплатили 505 миллионов рублей - это налоги, штрафы и пени. По словам юриста, против звездной пары прекратили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Уголовное дело Скандалы Налоги Блогеры
23 января 2024, 21:52
Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке
РИА «Новости»
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Российского исполнителя, короля эстрады Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Подписчики поделились фотографиями с Telegram-каналом Mash.

Киркоров уехал из России пережидать бурю, разразившуюся после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце декабря. Поклонники Мадонны заметили певца около Madison Square Garden, где проходило шоу мировой знаменитости. В руках Киркорова и его спутника были пакеты с мерчем певицы.

После скандальной вечеринки Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае в начале января. В это же время там проходил фестиваль «Жара Fest», на который исполнителя не пригласили.

В качестве объяснений своего участия в вечеринке Ивлеевой Киркоров выпустил песню «Слухи». В ней он «обвинил» во всем «усталость и первый снег».

Нью-Йорк Филипп Киркоров Концерты Россия
23 января 2024, 19:13
Авторы иска к Ивлеевой на миллиард рублей в третий раз подали его в суд
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и ПАО МТС», - сказали в суде.

Истцом выступил некий Трещев. Он попросил суд обязать ответчиков в счет компенсации морального вреда перечислить средства в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Ивлеева должна отправить туда миллиард рублей, а МТС - миллиард долларов.

Суды дважды отказывались принимать подобные иски к рассмотрению. Их инициаторами стали продюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему десятки человек. В прошлый раз суд указал, что в заявлении не представили подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками.

До этого Иншаков и его соратники обращались с иском в Хамовнический суд, но там в рассмотрении тоже отказали. Оказалось, что телеведущая не проживает в Хамовниках.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева

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