Экс-продюсер Лепса рассказал, куда пропал Валерий Леонтьев

По его словам, певец принял решение осторожно вести себя после событий в феврале 2022 года и никак не комментировать политические события.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“», - заявил Кобылянский.

Ранее стало известно, куда пропал актер Гоша Куценко и почему долго не появлялся на публике. Как отмечал сам артист, Первый канал внес его в черный список и шоумен не может работать там, а это одна из самых известных платформ в России. Также знаменитость сам решил покончить с актерской деятельностью и ушел в режиссуру. Однако от съемок Куценко совсем отказываться не стал и иногда играет в театре, но только на таких ролях, которые его «цепляют».