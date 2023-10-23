Экс-музыкант группы «Элвин Грей» Артур Кусимов умер в 31 год

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«Сегодня не стало Артура Кусимова. Больно. Скорбим. <…> В течении последних двух лет он работал над своим сольным проектом. Но закончить его не успел. Судьба распорядилась иначе», - поделился Грей в соцсети.

Подписчики выразили соболезнования родным и близким музыканта. Многие отметили, что в такую новость не хочется верить.

Прощание с Артуром Кусимовым пройдет 23 октября в Казани. Артиста похоронят в родном селе Аскарово Абзелиловского района республики Башкортостан.

В апреле Элвин Грей попал в аварию во время съемок видеоклипа. Автомобиль перевернулся набок и руку исполнителя зажало между машиной и асфальтом. Из-за травмы Грею пришлось перенести несколько концертов.