Экс-музыкант группы «Элвин Грей» Артур Кусимов умер в 31 год
Певец и композитор, экс-музыкант группы «Элвин Грей» Артур Кусимов скончался 21 октября на 32-м году жизни. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил лидер группы Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин).
«Сегодня не стало Артура Кусимова. Больно. Скорбим. <…> В течении последних двух лет он работал над своим сольным проектом. Но закончить его не успел. Судьба распорядилась иначе», - поделился Грей в соцсети.
Подписчики выразили соболезнования родным и близким музыканта. Многие отметили, что в такую новость не хочется верить.
Прощание с Артуром Кусимовым пройдет 23 октября в Казани. Артиста похоронят в родном селе Аскарово Абзелиловского района республики Башкортостан.
В апреле Элвин Грей попал в аварию во время съемок видеоклипа. Автомобиль перевернулся набок и руку исполнителя зажало между машиной и асфальтом. Из-за травмы Грею пришлось перенести несколько концертов.