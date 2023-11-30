30 ноября 2023, 02:39

Экс-бойфренд Волочковой получил письмо от жены перед смертью

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова послала мужу письмо за день до его смерти. Об этом сообщил друг семьи адвокат Александр Бенхин в беседе с РИА «Новости».

«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. <…> Люблю тебя очень сильно», - было сказано в послании женщины.

Вдова Анастасия Кондрачук точно знает, что муж прочитал ее письмо, уверен собеседник агентства. Несмотря на слова поддержки, мужчина все равно умер. По словам Бенхина, подавленное состояние Кузнецова могло возникнуть из-за депрессии.

Оповещение о смерти бывшего мужа Кондрачук получила накануне. Там сказано, что мужчина скончался 28 ноября.

В последнее время Кузнецов находился под следствием из-за конфликта с супругой. В мае возлюбленные поссорились и подрались. Женщину госпитализировали, и она обратилась в полицию. Подозреваемому грозил срок до восьми лет заключения под стражу. Позже пара помирилась, но закрыть уголовное дело было нельзя из-за серьезности деяния.

Балерина Волочкова завела роман с Кузнецовым в конце позапрошлого года. В январе 2022-го они отправились в романтическое путешествие на Мальдивы, однако после отпуска расстались.

Ранее жена Сергея Кузнецова заявила, что не верит в смерть супруга. По ее словам, она не видела тела мужа.

СИЗО Анастасия Волочкова
30 ноября 2023, 03:13
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Умерла американская актриса Френсис Стернхаген, запомнившаяся зрителям ролями в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания». Ей было 93 года. Как сообщило издание People со ссылкой ее семью, артистка скончалась в Нью-Йорке.

«С огромной скорбью мы хотим сообщить, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк», - рассказали ее родственники.

Отмечается, что Стернхаген скончалась несколько дней назад, 27 ноября, от «естественных причин».

Актриса трижды была номинирована на премию «Эмми», в том числе за роль в сериале «Секс в большом городе». Там она сыграла мать Трея, мужа Шарлотты Йорк. Кроме этого, Стернхаген получила две премии «Тони» за достижения в области театрального искусства.

В копилке артистки также роли в таких известных фильмах, как «Мизери», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», «Мгла».

Сериалы Кино Фильмы Актеры
29 ноября 2023, 19:03
ФНС выставила Блиновской счет на 1,4 миллиарда рублей — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задолженность блогера Елены Блиновской выросла до 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, Федеральная налоговая служба выставила Блиновской миллиардный счет после налоговой проверки. Сумма долга составила 1 402 202 042 рублей.

Блогершу заподозрили в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, после чего СК России назначил налоговую проверку.

«Королева марафонов» выплатила 55 миллионов, закрыв только 3% долгов ФНС. На счету Блиновской находилось 64 миллиарда рублей, но активы арестовали в рамках уголовного дела. Сейчас популярная блогерша находится под домашним арестом, который продлится до 26 января 2024 года, сообщил RT.

Ранее Блиновскую заподозрили в том, что она покидает свой дом , нарушая судебное решение. К ноге арестованной прикрепили специальный датчик, который поддерживает связь с системой контроля.

Сама Блиновская заявила, что отслеживающее устройство глушила система ПВО, расположенная неподалеку от ее участка. Проверка показала, что рядом с домом блогерши средств противовоздушной обороны не было.

Налоги Блогеры ФНС РФ Задержание блогера Елены Блиновской
29 ноября 2023, 18:11
«Неуважение к обществу». Ивлеева показала фото в непристойном наряде у креста
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Блогерша Анастасия Ивлеева продемонстрировала явное неуважение к обществу, опубликовав снимки в церкви в непристойном наряде. Об этом «360» рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Подписчики ополчились в Сети на Ивлееву за фото у креста в коротких шортах. Блогерша показала снимки на странице в соцсети Instagram*. Бородин отметил, что телеведущая вряд ли сделала фотографии в России. Но если местные власти захотят привлечь Ивлееву к ответственности, они смогут это сделать. Если бы блогерша сфотографировалась в непристойном виде в российском храме, ее привлекли бы к административной или даже к уголовной ответственности.

«Все было сделано для какого-то определенного хайпа, для лайков. Опять же чтобы набрать подписчиков», - считает эксперт.

Если говорить с точки зрения верующих, то Ивлеева совершила хулиганство и грубо нарушила общественный порядок.

«Явное неуважение к обществу», - подчеркнул Бородин.

Поведение блогерши подрывает отношение к ней как к личности, поскольку она является публичным человеком. Нужно поставить вопрос о том, где Ивлеева сделала эти фотографии, провести их экспертизу, чтобы привлечь телеведущую к ответственности, считает специалист.

«Это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание. То есть, таким образом привлекают себе внимание в том числе и западных стран», - добавил Бородин.

Он напомнил, что любая вера заслуживает уважения и к ней нужно относиться соответственно. Вместо подобных фото лучше снимать и показывать хорошие, позитивные вещи, заключил собеседник «360».

Ранее Ивлеева побывала на показе Marni в рамках Недели моды в Париже. После светского раута она устроила прогулку по городу в открытом наряде.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Соцсети Анастасия Ивлеева
29 ноября 2023, 13:15
«Настроение хорошее». Сын Боярского рассказал о самочувствии отца после инфаркта
Читайте нас в: Google Новости
Состояние известного актера и музыканта Михаила Боярского стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказал сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Накануне он сообщил, что его отец перенес инфаркт. Но чувствовал себя Боярский-старший неплохо и находился в обычной палате.

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», - рассказал сын артиста 29 ноября.

PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова также подтвердила «360», что артиста госпитализировали с инфарктом. Она сообщала, что Боярский находится в стабильном состоянии.

При этом супруга актера Лариса Луппиан заявила, он находится в больнице на плановом лечении и никакого инфаркта не было. Сведения о том, что артиста доставили в Мариинскую больницу, не подтвердились.

Больницы Болезни Михаил Боярский

Новости по теме