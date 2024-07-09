Экс-артиста Cirque du Soleil жестоко избили в Москве

По информации издания, неизвестный мужчина набросился на 33-летнего акробата на Тверской улице без объяснения причин. Он жестоко избил артиста и скрылся с места. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего травмпункта, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение. Его госпитализировали в институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

На данный момент Казеко уже выписали из больницы, он восстанавливается дома. Полиция начала проверку и розыск нападавшего.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что его избил любовник супруги Полины. В результате возникшей потасовки артисту выбили два зуба. Он обратился в полицию с заявлением на обидчика за побои и пообещал развестись с женой.