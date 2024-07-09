09 июля 2024, 12:35

Экс-артиста Cirque du Soleil жестоко избили в Москве

РИА «Новости»
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В центре Москвы избили бывшего артиста Cirque du Soleil Александра Казеко. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, неизвестный мужчина набросился на 33-летнего акробата на Тверской улице без объяснения причин. Он жестоко избил артиста и скрылся с места. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего травмпункта, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение. Его госпитализировали в институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

На данный момент Казеко уже выписали из больницы, он восстанавливается дома. Полиция начала проверку и розыск нападавшего.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что его избил любовник супруги Полины. В результате возникшей потасовки артисту выбили два зуба. Он обратился в полицию с заявлением на обидчика за побои и пообещал развестись с женой.

Цирки Москва
09 июля 2024, 13:22
«Хейтерюшечки мои!» Семенович жестко ответила на обвинения в невостребованности
Global Look Press
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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на певицу Анну Семенович, обвинив ее в том, что она исполняет невостребованные песни. Артистка в своем блоге в Instagram* опубликовала видео с ответом для несогласных.

«Хейтерюшки и хейтерюшечки мои! В отличие от вас, лежащих на диване, мы ездим по дальним точкам нашей замечательной страны и дарим людям свет, радость и счастье!» - заявила она.

Певица вместе с коллегами записала кадры из купе поезда, наглядно продемонстрировав свою занятость.

Всем недоброжелателям она посоветовала и дальше лежать на диване и не высказываться.

Недавно подписчики высмеяли Семенович за ее неестественное изображение на фотографии. Пользователи не смогли узнать даже лицо артистки из-за чрезмерного редактирования.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Скандалы Шоу-бизнес Анна Семенович
09 июля 2024, 12:18
«Дьявол носит Prada» получит продолжение
Freepik
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В Голливуде начали работать над продолжением фильма «Дьявол носит Prada». Автор оригинальной картины Алин Брош Маккенна уже приступила к написанию сценария, сообщили журналисты Deadline.

По данным издания, компания Disney находится в самом начале пути разработки сиквела. Пока с актерами не заключали договоры на съемки. Более того, неизвестно, кто из оригинального состава артистов сможет вернуться к работе над продолжением фильма.

Предположительно, к своим ролям вернутся Мэрил Стрип (Миранда Пристли) и Эмили Блант (Эмили Чарльтон). Будет ли играть в сиквеле Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первом фильме, пока неизвестно.

Кроме того, к переговорам о возвращении приступили режиссер Дэвид Фрэнкел и продюсер оригинальной ленты Венди Файнерман. Представители студии пока не давали официальных комментариев по поводу работы над сиквелом.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что ей очень непросто досталась роль в фильме «Дьявол носит Prada». По словам артистки, образ журналистки Андреи Сакс она вырвала «зубами и когтями».

Кино Голливуд Режиссер Фильмы Актеры
09 июля 2024, 12:09
Сестру Валерия Меладзе хотят лишить госконтракта на 5,4 млн рублей
Global Look Press
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Сестра певца Валерия Меладзе Лиана может лишиться госконтракта на 5,4 миллиона рублей. Правозащитники обнаружили, что она заключила его с нарушением закона, сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о договоре , который Лиана Меладзе заключила с Центром культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске. Ее попросили привезти звезду на «мероприятие особой важности», которое пройдет 31 августа.

Как выяснило издание, госзакупку провели с участием единственного поставщика. Кроме того, в документах не уточняется, какая именно звезда должна выступить на общегородском празднике.

Предположительно, приглашенной знаменитостью могла стать певица Мари Краймбрери, которая входит в лейбл сестры Меладзе. За это ей полагалось 5,4 миллиона рублей из бюджета.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал от ФАС проверить, законно ли заключили договор. По его мнению, в этом случае был нарушен принцип конкурентности.

Ранее стало известно, что ресторан дочери Меладзе ушел в убыток на 30 миллионов рублей. Заведение открыли в 2023 году.

Праздники Валерий Меладзе Шоу-бизнес
09 июля 2024, 11:49
«Знаю, как она страдала». Кудрявцева рассказала о переживаниях Алсу из-за измены
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева решила заступиться за певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В своем Telegram-канале она призвала не оправдывать неверного супруга.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей [Решетовой]. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», - отметила Кудрявцева.

Она также обратилась ко всем, кто поддерживает Абрамова, с просьбой перестать его оправдывать.

«Пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», - заключила телеведущая.

Накануне народный артист России Филипп Киркоров публично заявил, что Абрамов образцовый отец. По словам певца, у бизнесмена нет второй семьи и других детей. Исполнитель утверждает, что Абрамов все 18 лет брака носил супругу на руках и помогал строить ей карьеру.

Алсу Семья Отношения Громкие разводы Брак Лера Кудрявцева

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