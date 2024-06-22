22 июня 2024, 18:53

Егора Зайцева проводили в последний путь в Щелкове

РИА «Новости»
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Сына модельера Вячеслава Зайцева проводили 22 июня в последний путь в Московской области. Егор Зайцев был членом Российской академии художеств, модельером и гендиректором Дома моды, сменив на этом посту своего отца. Траурная церемония прошла в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове, сообщило РИА «Новости».

Проститься с Зайцевым пришли его супруга Екатерина Ромашкина, дочь Мария, друзья и коллеги. Присутствовали среди них певец Юлиан, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) и другие члены байк-клуба. Коллектив РАХ и ректор академии направили на церемонию траурный похоронный венок.

«Я очень благодарен, что судьба свела нас с ним. Я испытывал всегда к нему братские чувства любви», - подчеркнул Хирург, говоря о Егоре Зайцеве.

Юлиан признался, что пока у него все еще не укладывается в голове, что друга больше нет в живых. Певец добавил, что Зайцев был очень добрым человеком с отличным чувством юмора.

«Царствие ему небесное, вечная память. Теперь уже никто точно не сможет ни разлучить, ни поругать отца и сына, теперь они навсегда вместе», - сказал он.

Егор Зайцев скончался 19 июня на 65-м году жизни.

22 июня 2024, 05:54
Бритни Спирс украла идею у «Иванушкек International»
РИА «Новости»
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Продюсер группы «Иванушки International» хотел раскрутить группу с помощью тура по учебным заведениям. Это не сработало, но идею взяла себе на вооружение певица Бритни Спирс. Об этом российские исполнители рассказали ведущей Пятого канала Лане Шевченко.

Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко организовал группе выступление в одной из московских школ. Концерт сняли на камеру и показали потом по телевидению. Планировался целый тур по учебным заведениям, но задумка в целях пиара не сработала. Зато она оказалась популярной только спустя много лет.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», - заявил Кирилл Туриченко.

Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что поклонницы однажды ломились в дверь к его жене и угрожали ее убить.

Музыка Бритни Спирс
22 июня 2024, 05:31
Старшая дочь певицы Валерии заявила, что отец запирал ее в вольере с собаками
РИА «Новости»
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Певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, рассказала о жестоком отношении к ней отца. По ее словам, ей приходилось применять хитрость, чтобы избежать наказания родителя. Цитату привело издание StarHit.

«Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», - поделилась девушка.

Шульгина - старшая дочь певицы Валерии. Она родилась, когда исполнительница была замужем за продюсером Александром Шульгиным.

Как рассказала Shena, однажды осенью отец выставил ее на улицу с босыми ногами и в одной ночной рубашке. Тогда мать хотела выйти и привести ее обратно в дом, но муж «держал ее и бил». Когда Валерии удалось накопить денег, она уехала с тремя детьми в родной Аткарск.

Семья Отношения
22 июня 2024, 04:51
Ирина Шейк снялась на фотосессии без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для канадского бренда одежды Aritzia в Неаполе. На фотографиях она предстала в топе-бандо без лямок, под которым не было бюстгальтера. Об этом сообщило издание «Дни24».

Также на модели были черные широкие брюки с тонким металлическим поясом и сандалии. Макияж визажисты сделали с акцентом на губы, использовав помаду винного оттенка.

В Италию Ирина Шейк прилетела всего на один день, специально для участия в съемках.

В конце мая Ирина шейк выложила фотографии без макияжа в черном крошечном бикини и получила комплименты поклонников. На снимке супермодель стояла на пирсе с распущенными волосами и собакой в руках.

Италия Одежда Модели
22 июня 2024, 03:10
«Орала матом и хлопала дверью». Гоша Карцев пожаловался на поведение Собчак
РИА «Новости»
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Блогер и стилист Гоша Карцев работал с журналисткой Ксенией Собчак во времена «блондинки в шоколаде». Об этом он рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой на ее YouTube-канале.

По словам Карцева, он работал в издании, которое занималось организацией съемок для телеведущей. Стилист отметил, что Собчак вела себя с ним очень дерзко.

«Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить», - сказал он.

После этой истории Карцев снова пересекся с Собчак. Но на этой совместной съемке журналистка вела себя уже более сдержанно и профессионально.

Недавно Ксения Собчак снялась топлес для соцсетей. Она запечатлела себя в зеркале на потолке, спрятав грудь под одеялом.

Ксения Собчак Блогеры Интервью

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