Егора Зайцева проводили в последний путь в Щелкове

Проститься с Зайцевым пришли его супруга Екатерина Ромашкина, дочь Мария, друзья и коллеги. Присутствовали среди них певец Юлиан, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) и другие члены байк-клуба. Коллектив РАХ и ректор академии направили на церемонию траурный похоронный венок.

«Я очень благодарен, что судьба свела нас с ним. Я испытывал всегда к нему братские чувства любви», - подчеркнул Хирург, говоря о Егоре Зайцеве.

Юлиан признался, что пока у него все еще не укладывается в голове, что друга больше нет в живых. Певец добавил, что Зайцев был очень добрым человеком с отличным чувством юмора.

«Царствие ему небесное, вечная память. Теперь уже никто точно не сможет ни разлучить, ни поругать отца и сына, теперь они навсегда вместе», - сказал он.

Егор Зайцев скончался 19 июня на 65-м году жизни.