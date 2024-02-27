27 февраля 2024, 19:03

Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

Global Look Press
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Музыкант Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, добился разблокировки его аккаунта на сервисе Twitch. О решении суда рассказал Telegram-канал Baza.

По информации издания, платформа разблокировала аккаунт Крида еще до решения суда. Адвокат музыканта назвал подобное решение первым в России.

Twitch по требованию Роскомнадзора заблокировал канал Крида в 2023 году за рекламу онлайн-казино. Это произошло после обращения Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной. Музыкант оспорил это решение, подав иск против ФНС и Роскомнадзора, и в итоге суд встал на его сторону.

Ранее стриминговый сервис оштрафовали на четыре миллиона рублей за невыполнение указания Роскомнадзора. Содержания нарушенных требований не уточнялись.

Суд Роскомнадзор Россия Егор Крид Twitch
27 февраля 2024, 18:17
Лидеру группы «Мираж» провели срочную операцию
Викимедиа
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Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

После несчастного случая врачи порекомендовали музыканту носить ортез и воздержаться от концертов. Однако гитарист продолжил гастроли из-за чего вновь оказался в больнице.

«К сожалению, концерты не пошли на пользу: ногу пришлось оперировать, и скреплять кости титановыми вставками», - поделился Горбашов.

По его словам, операция вместе с титановыми пластинами обошлись в 133 тысячи рублей с учетом «персональной скидки». Еще 25 тысяч музыкант потратил на визиты к медикам, рентгены, анализы, ЭКГ и флюорограмму.

Горбашов добавил, что поскольку он не строго придерживался рекомендаций врачей, сломанные части кости разошлись, а нога распухла. После операции он передвигается на костылях. Швы планируется снять через 10 дней. Реабилитация может занять минимум три недели, а ближайшие два месяца музыкант будет выступать на сцене на барном стуле.

«Пока все ближайшие концерты в силе, я в состоянии перемещаться, правда, по терминалам аэропортов придется ездить на багги или в кресле-каталке», - заключил Горбашов.

Ранее стало известно, что артисту Леониду Агутину предстоит пожизненно пить разжижающие кровь препараты. Музыканту потребовалось хирургическое вмешательство после того, как у него обнаружили блуждающий тромб.

Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с « Московским комсомольцем ».

Концерты
27 февраля 2024, 17:23
Поэтесса Рубальская заболела бронхитом
Global Look Press
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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с «Московским комсомольцем» она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с « Московским комсомольцем » она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать», - рассказала Рубальская.

Поэтесса добавила, что она пропила определенный курс лекарств и пока еще продолжает лечиться. Сейчас Рубальская находится на гастролях. Она уже провела концерты в Липецке и Воронеже, но призналась, что они дались ей с большим трудом.

В прошлом году Рубальская выпустила новую книгу стихотворений «На краю осени». Перед ее публикацией поэтесса поделилась своими творческими планами.

Книги Концерты Россия
27 февраля 2024, 15:05
Травма любимой собаки помешала Лолите вернуться в Россию
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность — он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Пес живет на заграничной даче Милявской, а когда артистка находится в России, за ним присматривает сосед.

Жизнь Лолиты сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой. Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Певице пришлось отложить возвращение на родину, чтобы отвезти питомца к врачу и проследить, чтобы он пошел на поправку. Она даже поменяла билеты на самолет.

«Раны были серьезными, без доктора никуда», - рассказала Лолита.

Сейчас здоровью животного уже ничего не угрожает. Певица опубликовала видео с Боцманом, показов обработанные зеленкой раны.

Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность - он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Болгария Россия Животные Лолита Милявская
27 февраля 2024, 13:17
Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци
Википедия
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Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении. Кроме того, он написал заявление в полицию. Об этом сообщила австралийская радиостанция ABC.

Пострадавший журналист рассказал, что 71-летний мужчина ударил его по лицу, когда он пытался сфотографировать певицу на пристани в Сиднее ночью. В то время девушка возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

«Он напал на меня и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу не нападали», - поделился журналист.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места. После этого, по его словам, отец Тейлор Свифт начал его бить.

Представители австралийской полиции уточнили, что взяли дело на контроль. Кроме того, они добавили, медицинская помощь пострадавшему не требовалась.

Ранее в США демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации.

Полиция Тейлор Свифт

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