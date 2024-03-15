Егор Крид расплакался перед зрителями в Екатеринбурге

По словам Крида, бабушка вела активный образ жизни, поэтому стала для него ярким примером.

«Я смотрел на нее и думал, что вот он - пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна» - сказал он.

Также Крид посвятил ей песню «Берегу», однако после начала композиции не смог сдержать слез. Исполнителя сразу же бурно поддержал зал, люди начали петь за него.

Несколько дней назад Егор Крид во время прямого эфира в своем блоге заявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети» , где был наставником и членом жюри. По словам артиста, он сделал там «все возможное и невозможное».