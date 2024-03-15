15 марта 2024, 00:33

Егор Крид расплакался перед зрителями в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Певец Егор Крид не сдержал чувств перед зрителями в Екатеринбурге. На концерте он произнес трогательную речь о своей покойной двоюродной бабушке и заплакал. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам Крида, бабушка вела активный образ жизни, поэтому стала для него ярким примером.

«Я смотрел на нее и думал, что вот он - пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна» - сказал он.

Также Крид посвятил ей песню «Берегу», однако после начала композиции не смог сдержать слез. Исполнителя сразу же бурно поддержал зал, люди начали петь за него.

Несколько дней назад Егор Крид во время прямого эфира в своем блоге заявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети» , где был наставником и членом жюри. По словам артиста, он сделал там «все возможное и невозможное».

Концерты Песни Екатеринбург Егор Крид
14 марта 2024, 22:50
Скончался каскадер из «Неуловимых мстителей» Виктор Жердев
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Российский спортсмен и каскадер Виктор Жердев, который работал в картинах «Двенадцать стульев» и «Неуловимые мстители», скончался на 77-м году жизни. О его смерти сообщили в Федерации дзюдо Москвы.

«Скончался заслуженный тренер России по дзюдо, судья всероссийской категории, отличник физической культуры и спорта Виктор Эммануилович Жердев», - указали в федерации.

Тренерской деятельности Жердев посветил почти 60 лет. За это время он воспитал несколько поколений талантливых спортсменов, многие из них стали мастерами спорта, призерами первенств и чемпионатов, как российских, так и зарубежных.

«Чуткость, опыт и знания позволяли ему найти подход абсолютно к любому атлету», - отметили в некрологе.

В федерации добавили, что долгие годы Виктор Жердев работал в одной из ведущих спортивных школ Москвы по дзюдо на Шаболовке. С 2004 по 2012-й входил в тренерский штаб сборной команды России. Смерть каскадера назвали огромной утратой для российской семьи дзюдо.

Впервые на киноэкранах Жердев появился в 1966 году. Он работал в фильмах «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской Империи, или Снова неуловимые», «Двенадцать стульев» и других.

В субботу, 16 марта, пройдет отпевание спортсмена. Его начнут в 11:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. Похоронят Жердева в тот же день на Николо-Архангельском кладбище.

Спортсмены Фильмы
14 марта 2024, 22:24
Умерла оперная певица Ламара Чкония
РИА «Новости»
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Оперная певица и народная артистка СССР Ламара Чкония умерла в 93 года. Об этом в Facebook* сообщила ее дочь Этери.

«У меня и Нато больше нет мамы. Сегодня, 14 марта, скончалась Ламара Чкония», - написала она.

Похороны Чкония пройдут 16 марта в Грузии. Прощание с певицей организуют в Тбилисском театре оперы и балета.

Чкония родилась в Батуми 27 декабря 1930 года. В 1956 году она окончила Тбилисскую государственную консерваторию. Артистка выступала на сцене Тбилисского театра оперы и балета и Киевского оперного театра.

С 1976 по 1991 годы Чкония преподавала в Тбилисской консерватории. Звание народной артистки СССР она получила в 1976 году.

Грузинскую певицу также наградили орденом «Знак Почета», президентским орденом «Сияние» и орденом царицы Тамары.

*Соцсеть Facebook - принадлежит запрещенной в России организации Meta, признанной экстремистской.

Грузия СССР
14 марта 2024, 19:45
Американская модель Бринкли рассказала о борьбе с раком
Global Look Press
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Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли рассказала, что боролась с раком кожи. Буквально два месяца назад она отметила свое 70-летие. Посвященную заболеванию публикацию она разместила в личном аккаунте в Instagram*.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Манекенщица заявила, что у нее обнаружили базальноклеточную карциному - злокачественную опухоль базального слоя эпителия. К счастью, врачи смогли удалить образование, которое женщина случайно сама нащупала на лице.

Супермодель показала результат операции на снимке из больницы и рассказала свою историю.

«Мне повезло, что карциному рано обнаружили. На регулярном приеме у врача я попросила его посмотреть маленькую точку, которую почувствовала на коже во время нанесения тонального крема. Доктор сразу отправил образцы на биопсию, которая и выявила наличие у меня онкологии», - написала Бринкли.

Ранее звезде «Людей Икс» Оливии Манн удалили грудь из-за рака. Лечащий врач посоветовал Манн сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которые подтвердили наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих молочных железах.

Модели Врачи Рак
14 марта 2024, 19:32
Инстасамка выложила откровенные снимки в соцсети
Global Look Press
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Известная рэп-исполнительница Инстасамка выложила в социальные сети фотографии со своей недавней фотосессии. Девушка позировала перед камерой в очень коротких шортах, шокировав этим публику.

Для фотосессии артистка надела приталенную черную блузку классического кроя и мини-шорты. В качестве обуви девушка подобрала туфли на высоких каблуках. Образ она дополнила люксовыми очками.

Волосы знаменитость зачесала назад и собрала в пучок, сделав эффект мокрой укладки. Макияж рэп-исполнительница сделала в нюдовых оттенках, с акцентом на губы - естественным цветом помады.

Ранее Инстасамка заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз намерена поступить и по каким предметам будет экзаменоваться.

Соцсети Инстасамка

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