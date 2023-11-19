По данным издания, в Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от Крида о защите чести и достоинства. Претензии он направил к Мизулиной и к Лиге безопасного интернета.

О размере претензий пока ничего не известно. Однако МК предположил, что Крида оскорбило выступление Мизулиной весной 2023-го, связанное с блокировкой аккаунтов нескольких стримеров на Twitch. Доступ к ресурсу хотели закрыть и Криду. При этом Мизулина назвала его «главным скамером страны», что в переводе с английского обозначает «мошенник».

Не так давно Крид отсудил 12 миллионов рублей у организаторов концерта в Архангельске. Спустя полгода тяжб суд встал на сторону артиста.