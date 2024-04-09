Егор Крид отреагировал на слухи о создании лейбла

Исполнитель пояснил, что его новая компания «EK Family» занимается дистрибуцией музыки, а не продвижением артистов.

«Это не лейбл, мы не занимаемся продвижением артистов. Мы берем их музыку, доставляем на все площадки и делаем им промоушен», - заявил артист.

Также Крид поделился подробностями из личной жизни. По его словам, у него все так же тихо, как и было.

Ранее артист объявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети», где он был наставником. Крид заявил, что сделал на проекте «все возможное и невозможное».