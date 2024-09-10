10 сентября 2024, 22:30

Егор Крид испугал подписчиков окровавленным лицом на видео

РИА «Новости»
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Рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) признался, что его никто не избивал, а ранее опубликованное видео, на котором он предстал с окровавленным лицом, всего лишь рекламный ход. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вечером 10 сентября певец выложил на своем канале видео якобы после избиения. У исполнителя был разбит нос, лицо в крови, заметны ссадины на шее. После этого Крид написал, что найдет «каждого из вас по одному», но без подробностей.

Испуганные подписчики начали расспрашивать, что с ним случилось и где это произошло.

Позже артист признался, что его никто не избивал, а видео сняли, чтобы прорекламировать фильм «Вниз», где он сыграл одну из ролей. Картина выйдет в следующем году.

«Ждите #ФильмВниз в кино в 2025 году. Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», - написал Крид.

Ранее Крид заступился за девочку-квадробера, увлечение которой осудила певица Миа Бойка.

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10 сентября 2024, 00:17
Умер актер, озвучивавший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»
Freepik
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Актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны», умер на 94-м году жизни. Об этом сообщило издание People.

Джеймс Эрл Джонс скончался утром 9 сентября в своем доме в Датчессе в округе Нью-Йорк. Причины его смерти не назывались.

Американский актер озвучивал персонажа Дарта Вейдера из фильмов «Звездные войны» в течение 40 лет. Он завершил карьеру в 2022 году.

Джонс передал права на свой голос компаниям Lucasfilm и Respeecher. Речь Дарта Вейдера воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Джонсу пришлось покинуть свой пост, поскольку его голос уже не подходил для космического злодея.

Голос Джонса звучал в легендарной франшизе более 10 раз. Впервые Дарт Вейдер заговорил голосом актера в 1977 году в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Фильмы Войны Актеры Звездные войны
10 сентября 2024, 00:05
Актера Юрия Борисова заметили в компании с Анджелиной Джоли
РИА «Новости»
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Голливудская актриса Анджелина Джоли пообщалась с актером Юрием Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто. Фотография появилась на странице фильма «Анора» Шона Бэйкера в Instagram*.

Борисов приехал в США вместе с командой «Аноры». Картина появится в российском прокате 17 октября. По сюжету фильма, проститутка из Бруклина выходит замуж за сына российского олигарха Ивана. Родители парня против этого союза и всячески пытаются его разрушить.

Лента уже получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале. Зал аплодировал стоя режиссеру Шону Бэйкеру и всей команде около 10 минут.

Анжелина Джоли представила на кинофестивале байопик «Мария», который рассказывает о судьбе оперной певицы Марии Каллас.

Голливудская актриса ранее обвинила экс-супруга Брэда Питта в аварии , в которую попал их 20-летний приемный сын Пакс. Джоли возмутило то, что вместо воспитания детей Питт занимается семейными разборками.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

США Канада Фильмы Актеры Анджелина Джоли
09 сентября 2024, 12:07
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова. Ее текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин
08 сентября 2024, 15:54
Моргенштерна не смогут выдать России
РИА «Новости»
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Рэпера Моргенштерна* (настоящее имя — Алишер Валеев*) не смогут выдать России. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в Telegram-канале.

Он напомнил, что экстрадиция осуществляется в том случае, если деяние наказуемо по законам обеих стран.

«Оснований для объявления в розыск нет - Моргенштерн* <…> не скрывается», - добавил правозащитник.

За первым уголовным делом может последовать «целый клубок» обвинений, не исключил Жорин.

Уголовное дело в отношении Моргенштерна* возбудили в сентябре. Вопрос об объявлении рэпера в розыск начали рассматривать в Следственном комитете. Артиста подозревают в уклонений от выполнения обязанностей иноагента. Наказание по этой статье предполагает штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) не смогут выдать России. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в Telegram-канале.

Штрафы Уголовное дело Законы Следственный комитет России

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