Егор Крид испугал подписчиков окровавленным лицом на видео

Вечером 10 сентября певец выложил на своем канале видео якобы после избиения. У исполнителя был разбит нос, лицо в крови, заметны ссадины на шее. После этого Крид написал, что найдет «каждого из вас по одному», но без подробностей.

Испуганные подписчики начали расспрашивать, что с ним случилось и где это произошло.

Позже артист признался, что его никто не избивал, а видео сняли, чтобы прорекламировать фильм «Вниз», где он сыграл одну из ролей. Картина выйдет в следующем году.

«Ждите #ФильмВниз в кино в 2025 году. Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», - написал Крид.

Ранее Крид заступился за девочку-квадробера, увлечение которой осудила певица Миа Бойка.