Егор Кончаловский признался в нелюбви к Западу

«Когда оканчивал Кембриджский университет, казалось, восемь лет там прожил, думал по-английски, окончил три хороших учебных заведения - переезжай в Голливуд. Но я решил, что просто не хочу себя обманывать», - пояснил он.

По словам Кончаловского, он никогда не получал гражданство другой страны и не имел вида на жительство. Режиссер признался, что не любит Запад, но не против посетить Лондон. При этом он полагает, что в Великобританию для него въезд закрыт.

Он также рассказал, что несмотря на предложение вступить в законный брак с французской оперной певицей, чтобы обосноваться в Европе, выбрал жизнь в России.

«Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все, что отдаляло от советской России, было неприятно. Я не стал жениться», - заключил он.

Ранее режиссер заявил, что кино в России должно избавиться от западного влияния. Он добавил, что в ближайшее время можно ожидать новую волну отечественного кино.