09 февраля 2024, 16:47

Ефремов начал собирать документы для условно-досрочного освобождения

РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Осужденный артист начал готовить документы для УДО, процедура состоится в марте 2024 года. Ефремов провел в колонии 3,5 года из назначенных ему 7,5. В марте актер второй раз подаст прошение об условно-досрочном освобождении.

По словам его адвоката Александра Добровинского, семья погибшего Сергея Захарова еще не поддержала освобождение виновника ДТП.

«Захаровы пока думают», - отметил юрист.

Ранее актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов может в марте выйти на свободу по УДО. Он добавил, что артиста в таком случае могут принять обратно в театр «Современник».

Адвокаты ДТП УДО Театры Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
09 февраля 2024, 05:24
Галкин уехал в Азербайджан после многочисленных отмен концертов
Freepik
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Юморист Максим Галкин* отправился в Азербайджан для выступления. Об этом он заявил в своем Instagram**.

После отмены концерта комика в Таиланде прошло несколько недель. Когда артисту отказали в Паттайе, он провел несколько концертов в Австралии. Теперь артист решил выступить в постсоветской стране.

«Мои дорогие зрители, тем временем я уже в солнечном, невероятном, замечательном Баку», - написал он.

Ранее Максиму Галкину запретили въезд на Бали. Как отметил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад, такие меры приняли по иммиграционным причинам. Сам комик жаловался, что подготовил необходимые документы для поездки, однако на паспортном контроле его внезапно развернули. По мнению юмориста, в этом замешаны российские власти.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Концерты Россия Максим Галкин Азербайджан
09 февраля 2024, 02:22
Актера Збруева наградили орденом Александра Невского
РИА «Новости»
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Актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», - говорится в документе.

Этим же указом писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей России Павла Басинского наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Путин также подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоился награды за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.

Ордена Мужества посмертно получили члены экипажа сбитого под Белгородом Ил-76. Награды вручили родственникам шести погибших летчиков.

Награды Россия Владимир Путин Актеры
08 февраля 2024, 13:32
Упал в гололед. Жена Панкратова-Черного прокомментировала новость об инфаркте
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Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный поскользнулся, медики оказали ему необходимую помощь. Жена артиста, киновед Юлия Монахова опровергла «360» слухи об инфаркте.

«Сейчас все в порядке. Упал в гололед», - заявила она.

Юлия Монахова назвала враньем сообщения пабликов о том, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Она опровергла острые проблемы с сердцем.

Источник «360» сообщил, что скорая помощь вечером 5 февраля приезжала домой к Александру Панкратову-Черному. Актера увезли в больницу с предварительным диагнозом «пароксизмальная аритмия».

Звезду фильма «Где находится нофелет?» госпитализировали с подозрением на инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot. Он почувствовал себя плохо в машине по пути в Раменки. Вызвали скорую помощь, актер пожаловался врачам на боль в груди. Позднее журналисты заявили, что диагноз не подтвердился - вместо проблем с сердцем у пациента нашли перелом пяти ребер. Александр Панкратов-Черный поскользнулся во время гастролей в Красноярске, но ощутил сильную боль после возвращения в Москву.

Актеры
08 февраля 2024, 08:13
Организаторы отменили концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке
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Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте. Представитель концертного зала Fesco Hall сообщил об этом РИА «Новости».

«Отменили концерт», - подтвердил он.

На сайте Fesco Hall оставили анонс выступления Кристины Орбакайте 19 марта, но убрали кнопку онлайн-продажи. Певица планировала привезти программу «На Бис!» и поставить, по словам организаторов, музыкальный спектакль с хитами и новыми песнями.

В таком же формате оставили объявление о концерте Дианы Арбениной 27 февраля - общественники просили отменить оба выступления. Муниципальный центр управления заявлял, что законных оснований для запрета не нашли.

Общественное движение «Культурный фронт России» попросило главу Владивостока Константина Шестакова отменить концерты певиц. Чиновник рекомендовал организаторам принять решение самостоятельно «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения». МЦУ напомнило, что Кристину Орбакайте не вносили в список иноагентов, а ее репертуар не противоречил закону. Из-за невозможности работать в России от артистки ушел концертный директор.

Концерты Музыка Владивосток

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