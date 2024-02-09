Ефремов начал собирать документы для условно-досрочного освобождения

Осужденный артист начал готовить документы для УДО, процедура состоится в марте 2024 года. Ефремов провел в колонии 3,5 года из назначенных ему 7,5. В марте актер второй раз подаст прошение об условно-досрочном освобождении.

По словам его адвоката Александра Добровинского, семья погибшего Сергея Захарова еще не поддержала освобождение виновника ДТП.

«Захаровы пока думают», - отметил юрист.

Ранее актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов может в марте выйти на свободу по УДО. Он добавил, что артиста в таком случае могут принять обратно в театр «Современник».