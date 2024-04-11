«Ее карьера закончилась». Соседов усомнился в успехе гастрольного тура Пугачевой по Европе

«Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится <…> Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?» - заявил Соседов.

Критик предположил, что распространение слухов о гастролях может быть способом поддержания интереса к Пугачевой, уехавшей за рубеж. По его мнению, для российской аудитории артистка уже утратила свою актуальность.

«Пугачевой лучше записывать песни для себя, для своего близкого окружения. Пускай им она поет, но широкой публике это не нужно», - добавил Соседов.

В свой день рождения, 15 апреля, примадонна планирует грандиозное празднование в кругу близких друзей, после чего отправится в турне. По словам композитора Андрея Мисина, она запланировала выступить с большим концертом в Израиле.