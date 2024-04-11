11 апреля 2024, 11:04

«Ее карьера закончилась». Соседов усомнился в успехе гастрольного тура Пугачевой по Европе

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вряд ли способна проехать с гастрольным туром по Европе. Такое мнение выразил критик Сергей Соседов в интервью порталу NEWS.ru.

«Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится <…> Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?» - заявил Соседов.

Критик предположил, что распространение слухов о гастролях может быть способом поддержания интереса к Пугачевой, уехавшей за рубеж. По его мнению, для российской аудитории артистка уже утратила свою актуальность.

«Пугачевой лучше записывать песни для себя, для своего близкого окружения. Пускай им она поет, но широкой публике это не нужно», - добавил Соседов.

В свой день рождения, 15 апреля, примадонна планирует грандиозное празднование в кругу близких друзей, после чего отправится в турне. По словам композитора Андрея Мисина, она запланировала выступить с большим концертом в Израиле.

Концерты Европа Алла Пугачева
11 апреля 2024, 10:38
Актер Павел Прилучный задолжал крупную сумму за коммуналку
РИА «Новости»
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Актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за коммунальные услуги в квартире, в которой давно не живет. Собственницей этой жилплощади является его бывшая жена, Агата Муцениеце, сообщил Telegram-канал Mash.

Компания Мосэнергосбыт обратилась в суд с иском к известному актеру за неуплату за воду, отопление и электричество. Сумма долга копилась на протяжении шести месяцев и составила около 57 тысяч рублей, к которой также добавились пени и судебные издержки.

Все это произошло спустя год после того, как Прилучного обязали покинуть четырехкомнатную квартиру на Речном вокзале. Она перешла в собственность Муцениеце через суд.

Пара, расставшаяся в 2022 году, испытывает трудности с разделом имущества и урегулированием вопросов по алиментам на их общих детей. Тем не менее, в вопросе долга по квартплате уже принято судебное решение: Павел Прилучный обязан выплатить накопившуюся задолженность.

Стилист Сергей Зверев тоже погряз в долгах за коммуналку. Он не платит за газ, электричество и воду в квартире на улице Александра Невского, где прописан с матерью.

Долги Суд ЖКХ Актеры Павел Прилучный
11 апреля 2024, 04:39
«Никак не мог собраться». Промоутер рассказал о последнем концерте Кунгурова
РИА «Новости»
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Оперный певец Евгений Кунгуров на своем последнем концерте нервничал, выглядел уставшим и «никак не мог собраться». Об этом News.ru рассказал шоумен и промоутер Сергей Дворцов.

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться», - вспомнил он.

Дворцов добавил, что после репетиции специально зашел в гримерку, чтобы поинтересоваться, все ли у Кунгурова в порядке. Артист заверил его, что просто приболел, пожаловался на плохое самочувствие.

Спустя время певца не стало. Евгений Кунгуров ушел из жизни в 40 лет, не справившись, как некоторые полагают, с проблемами, в том числе с психологическими.

Ранее музыкант Сергей Войтенко, знакомый с Кунгуровым около 20 лет, рассказал, что ничего не предвещало трагедии. У него сложилось впечатление, что у артиста все в порядке, никаких настораживающих моментов он не заметил.

Певец Дмитрий Колдун заявил, что Кунгуров не был похож на человека, готового свести счеты с жизнью. Последний раз они встречались за несколько месяцев до трагической гибели артиста, и в его поведении Колдун не увидел никаких тревожных сигналов.

Концерты Музыка
11 апреля 2024, 03:33
Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии
Global Look Press
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Страдающего деменцией 69-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса заметили на прогулке. Фотографиями тяжелобольной звезды поделилось издание The Mirror.

Актера сфотографировали, когда он вместе с ассистентом возвращался после прогулки в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Улисс ехал на пассажирском сиденье автомобиля. На нем была красная футболка и темно-синий свитер.

В феврале прошлого года семья Брюса Уиллиса сообщила о развитии у актера прогрессирующей лобно-височной деменции. Недуг сильно повлиял на когнитивные способности звезды, у него возникли проблемы с общением. Лекарств от этой болезни пока не существует. Из-за диагноза Уиллис принял решение завершить карьеру.

В марте этого года стало известно, что младшей дочери Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур тринадцатилетней Таллуле поставили диагноз аутизм.

Болезни Калифорния Актеры Брюс Уиллис
11 апреля 2024, 03:06
Стало известно, где похоронят покончившего с собой певца Евгения Кунгурова
РИА «Новости»
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Оперного певца Евгения Кунгурова решили похоронить в родном поселке Заречный в Свердловской области, но до этого на Троекуровском кладбище 11 апреля состоится церемония прощания с артистом. Об этом РИА «Новости» рассказал концертный директор Сергей Пудовкин.

«Хоронить будут на родине в поселке Заречный Свердловской области. Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в 15:00», - рассказал он.

В Заречном живут родители оперного певца. Как признался отец Кунгурова, о смерти сына он узнал из телефонного звонка. По его словам, артист страдал не от депрессии, а от тяжелой болезни.

При этом Telegram-канал Mash сообщил, что Кунгуров только в 2023 году трижды обращался за помощью в психиатрические клиники. По информации издания, врачи диагностировали певцу смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, но он отказался от медикаментов, предпочитая лечиться у остеопатов и гипнологов.

Ранее соседка покойного оперного певца рассказала, что он выглядел подавленным незадолго до своей гибели, а другие жильцы отметили, что в творческом плане у него все было хорошо, он не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством.

Музыка Свердловская область Москва

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