Джиган решил начать продавать пиво и энергетики

Источник из окружения артиста рассказал изданию, что фирма также будет выпускать газированные напитки и снеки, а продукцию начнут реализовывать через торговые сети.

Кроме того, два других совладельца компании также имеют доли в фирме «Коленки пчелы» блогера Анастасии Ивлеевой. Производство ее бренда Easy Peasy после скандала с «голой» вечеринкой было заморожено, поэтому предприниматели нашли другого представителя для продажи напитков, уточнили авторы публикации.

Ранее налоговая заморозила счета фирмы журналистки Ксении Собчак в сфере рекламы. Это произошло, так как звезда не подала декларацию.