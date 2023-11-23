Джейми Фокса обвинили в пьяных домогательствах

Актер Джейми Фокс (настоящее имя - Эрик Марлон Бишоп) стал фигурантом дела о домогательствах. Американка обратилась в суд Нью-Йорка и потребовала компенсации за случай в ресторане восьмилетней давности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В ночь на 27 августа 2015 года девушка отдыхала в Catch NYC. Ее подруга заметила сидевшего через столик актера - он выпивал с ресторатором Марком Бирнбаумом. Она решила с ним сфотографироваться.

Пьяный Фокс сам подошел к их столику, сфотографировался с подругой, выхватил у истицы телефон и сделал еще несколько кадров. Он похвалил фигуру девушки, а потом схватил за руку, увел в дальний угол, обхватил за талию и полез руками под одежду. Это происходило на глазах охранника, который ничего не предпринял. Когда подошла подруга, актер отпустил девушку и отошел.

«Страдала и продолжает страдать от физических и эмоциональных травм, беспокойства, страдания, смущения и экономического ущерба», - заявила американка в своем заявлении.

Она потребовала выплатить компенсацию. Девушка подала иск за день до истечения срока действия закона штата Нью-Йорк, который позволял жертвам сексуализированного насилия подавать в суд после истечения срока давности преступления.

Во Франции арестовали 66-летнего сенатора Жоэля Геррио. Депутат обвинила его в подмешивании наркотиков и домогательствах.