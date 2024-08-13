13 августа 2024, 11:46

Дженнифер Лопес застукали у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Global Look Press
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Певица Дженнифер Лопес навестила своего супруга, актера Бена Аффлека и их детей в его новом доме в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разводе звездной пары. Об этом сообщило издание People со ссылкой на источники.

«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до возобновления учебы», - объяснил инсайдер.

По информации СМИ, супруги не виделись уже несколько недель. Визит певицы состоялся в выходные накануне дня рождения актера. При этом большую часть лета они провели порознь.

Накануне стало известно, что Аффлек и Лопес тайно развелись еще месяц назад. Пара ждет подходящий момент, что бы публично объявить об этом.

Семья Громкие разводы Брак Актеры Дженнифер Лопес
13 августа 2024, 00:51
Супермодель Хайди Клум показала фото в откровенном купальнике
РИА «Новости»
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Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала фотографию в откровенном купальнике. Снимок появился на ее странице в Instagram*.

На фото 51-летняя модель предстала в леопардовом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и обвитыми вокруг тела завязками. Нижняя часть комплекта была представлена трусами, практически полностью обнажающими паховую зону женщины.

Откровенный образ Клум дополнила цепочкой с кулонами на шее, золотистой цепочкой, опоясывающей талию, а также кольцами и браслетами.

Супермодель придерживается взглядов, что обнаженности не нужно стыдиться. Клум часто предстает в откровенных нарядах на публике. В интервью журналу Ocean Drive она объяснила это тем, что выросла в семье, где было принято ходить голыми по дому и загорать без купальников. В этом же духе она воспитывает своих четверых детей.

Ранее российская певица Нюша снялась топлес в колготках и огромной меховой шапке, опубликовав серию пикантных снимков в соцсети Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Модели Актеры
10 августа 2024, 05:16
Стало известно, как Надежде Бабкиной удалось похудеть
РИА «Новости»
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Певице Надежде Бабкиной удалось похудеть благодаря пищевым паузам. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием «Страсти».

Сама звезда ни раз признавалась, что снижала вес по системе питания 8/16. По словам Лазуренко, это техника называется интервальное голодание. В течение первых восьми часов можно есть, а в течении следующих 16 - нельзя. Потом цикл повторяется.

Нутрициолог объяснила, что правильное питание в течение восьми часов играет ключевую роль в успешном прохождении 16-часового периода голода. Очень важно не только соблюдать разнообразие и правильные пропорции пищи, но и следить за качеством продуктов, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

При этом не все могут использовать такой метод похудения, объяснила врач. Оно имеет некоторые противопоказания, поэтому перед интервальным голоданием важно пройти обследование.

Ранее поклонники заподозрили, что Бабкина закрутила роман с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым. Поводом для слухов стало их совместное появление на фестивале, где мужчина поцеловал певицу в области шеи.

Питание Врачи Диеты Надежда Бабкина
09 августа 2024, 18:42
«Российское жлобство». Рынска разнесла Укупника за хамскую парковку в Юрмале
Global Look Press
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Певец Аркадий Укупник в Юрмале неправильно припарковал автомобиль, заняв места для людей с ОВЗ. Фото с места событий разместила в своем Telegram-канале журналистка Божена Рынска.

«В Юрмале, как я уже писала, в разгаре курортный сезон, а вместе с ним в разгаре и российское жлобство», - написала она.

Журналистка к посту приложила фотографию, уточнив, что ее сделали возмущенные латыши. На кадрах видно синюю иномарку, которую оставили против всяких правил.

«Знаете, кто это вот так ставит машину у юрмальского супермаркета? Одну - на три инвалидных места?! Это Аркадий Укупник», - пояснила Рынска.

Позже она разместила скриншот с ответом супруги Укупника Натальи, с которой связались местные СМИ. Она объяснила журналистам, что певец только высадил друзей и сразу покинул место парковки. Однако Рынска не поверила в эту версию.

Ранее в Москве жена Укупника сбила пешехода. Ее адвокат рассказал 360.ru, что человек перебегал дорогу на красный свет светофора, поэтому никаких претензий никто не имеет.

Музыка Машины Шоу-бизнес
09 августа 2024, 17:59
Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана»
Global Look Press
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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости», у которых в распоряжении появился запрос.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости» , у которых в распоряжении появился запрос.

Депутаты указали на то, в беседе Дудя* с Лебедевым, опубликованной 1 августа на YouTube-канале иностранного агента, много мата и оскорблений в адрес разных людей и организаций.

В особенности общественность возмутил фрагмент, где дизайнер негативно оценивает работу Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана», сопровождая высказывания отборным матом.

Останина отметила, что такие слова звучат «особенно цинично и недопустимо» в момент «вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области» и трагедии в «Крокус Сити Холле».

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась прощать Лебедева за оскорбление ее деятельности, озвученные в интервью Дудю*. Она уточнила, что ролик с извинениями дизайнера включат в исковое заявление.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Генпрокуратура РФ Юрий Дудь Артемий Лебедев

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